公大學生劉康斥稱遭懲教人員辱罵迫害　向署長索償

現時為公開大學學生的劉康，2017年參加反對修改《議事規則》集會時，警員於中區添美道及夏慤道交界發現他，認為形跡可疑，並在其側揹袋發現一支俗稱BB彈槍的懷疑氣槍，以涉嫌管有仿製火器被拘捕，在東區裁判法院被判罪成，還押在壁屋懲教所22日，其後案件上訴得直。 劉康今日（9日）表示，將會按法庭程序向懲教署署長申請索償，指還押期間職員對他的政見有所意見，言語辱罵，改花名及步操期間用膊頭推撞，認為是「不人道」及「政治迫害」，提出上訴是「要為政治迫害付出代價。」 懲教署暫有回應。

劉康表示還押的22日期間，懲教人員多次批評他的政治立場，感到不快。（梁煥敏攝）

指控懲教人員批評其政治立場

劉康2017年曾涉嫌管有仿製火器被拘捕，一度在東區裁判法院被判罪成，一度還押在壁屋懲教所22日。他今日表示，首日到壁屋監獄進行搜身期間，懲教署職員在他仍「剝光豬」期間，疑有意拒他穿回衣服，盤問其政治問題，整個情況持續30秒；他又説，還押的22日期間，職員多次批評他的政治立場，為他改花名，又有懲教署職員嘲笑他「遲早會變成劉曉波」，並在步操期間用膊頭撞到他，有感是惡意對待及「政治迫害」感到不快。

劉康表示，2017年曾涉嫌管有仿製火器被拘捕，一度在東區裁判法院被判罪成，一度還押在壁屋懲教所22日。（資料圖片）

劉康表示，由於擔心懲教署未能妥善處理他的投訴，在還押期間未有反抗及投訴，但已於案件上訴得直後，正式向法院提出索償，要求成立獨立的監懲會，監察懲教署運作，避免懲教署職員再做出不恰當的事。問到他有關其勝算方面，他不作評論。

此外，劉康曾於2017年11月，行政長官林鄭月娥出席校園記者頒獎典禮時，當時在葵涌循道中學就讀中五的劉康，趁與林鄭大合照時「突襲」成功，舉起顯示「香港獨立」四字的手機屏幕，他事後遭校方警告，明言若再犯會記過。