39歲非華裔男子到印度後感染霍亂　現於瑪嘉烈醫院隔離治療

衞生署衞生防護中心今日(9日)公布，一名39歲非華裔男子在9月10日至30日到印度新德里，回港後出現腹瀉，後證實感染霍亂，現時在瑪嘉烈醫院隔離治療，情況穩定。中心呼籲市民，不論在本港或外遊時，保持良好個人、食物及環境衞生。

衞生防護中心發言人表示，大部分霍亂病人出現腹瀉或嘔吐等腸胃不適的病徵。 （資料圖片）

該名39歲男病人非香港人，過往健康良好，他於9月10日至30日期間獨自到印度新德里，10月1日開始出現腹瀉，10月5日入住律敦治醫院接受隔離治療，10月8日轉往瑪嘉烈醫院繼續隔離治療，情況一直穩定。他的糞便樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型。衞生防護中心正繼續調查個案。

這宗是今年首宗霍亂個案，去年錄得1宗，2017年沒有個案，而2016年就有3宗。



衞生防護中心發言人表示，大部分霍亂病人出現腹瀉或嘔吐等腸胃不適的病徵。病情嚴重者會有突發嚴重腹瀉呈米水狀和帶有魚腥味的大便、噁心和嘔吐。若未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水而死亡。霍亂通常透過進食受霍亂弧菌污染的食物或水而傳播。人與人之間的傳播並不常見。

39歲非華裔男子到印度後感染霍亂，現仍留院瑪嘉烈隔離治療。 （資料圖片）

衞生防護中心建議市民，不論在本港或外遊時，保持良好個人、食物及環境衞生，包括正確使用梘液和清水洗手，尤其是進食或處理食物前、如廁或更換尿片後，以及處理垃圾後；向衞生和可靠的店鋪購買食物，不要光顧無牌小販。而旅客如前往受霍亂影響的地區，應徹底煮熟食物和煮沸食水，才可進食或飲用；不應光顧無牌小販；避免進食涼拌食物如沙律；水果應該自己削皮和清洗；不要在飲品加冰；如未能煮沸食水，應飲用經過氯或碘處理的食水。旅客從受霍亂影響的地區返港後，如出現霍亂病徵，應及早求醫，將外遊紀錄告知醫生，並遵守良好個人、食物和環境衞生。