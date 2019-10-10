【10.10集會】彌敦道爆衝突　鎅刀男現身尖沙咀警署外被帶署

反修例風波持續超過四個月，港府早前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，進一步激發示威活動遍地開花。適逢今日（10日）是中華民國國慶日，有網民晚上六時再次發起商場快閃集會，預告將到10個商場及尖沙嘴天星碼頭宣讀國父宣言、展示中華民國國旗等。 《香港01》將直擊九龍和港島區商場，以及調景嶺置富MALLS集會情況。

一批示威者在今晚「中華民國108周年國慶」，到尖沙咀警署外聚集，到10時半仍未散去。（余俊亮攝）

【22:45】再大批警員從尖沙咀警署步出及視察後，將示威者掛在外牆的中華民國國旗拆走，再問現場人士「有冇人要拎返啲旗？」

【22:27】警員全後退回尖沙咀警署入口。

【22:08】一名赤腳、上身半裸男子走到尖沙咀警署閘外，之後離開。約30名防暴警手持盾牌走出警署，但隨即又返回署內。

【21:39】尖沙咀警署對出彌敦道，一街之隔亦有數十市名聚集，並揮動中華民國國旗。

【21:33】約十名手持中華民國國旗的市民站在孫中山記念碑前唱《梅花》，其後步岀公園離開。

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【21:24】警方一度於廣播中，叫其中一名戴口罩示威者「尊重自己」，但有示威者反問「有冇尊重過香港人？」

【21:20】 大批市民及後追罵防暴警察，警方退回尖沙咀警署。

【21:10】 警方制服一名男子時，引起混亂，有攝影師被撞跌倒地。早前被帶走的男子的女友人向傳媒表示，男子已解釋他是從事美術教師行業，並出示相關證件，但警方仍帶走該男子。

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港鐵今晚提早9時收車。（吳倬安攝）

【21:10】除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務於9時完結。港鐵表示，由於被嚴重破壞的設施需繼續復修工作，明天（11日） 部分車站或需暫時關閉，列車服務或會提早結束。

【21:01】港鐵表示，因應機管局及政府要求，為配合機場實施的進出管制措施，現時機場快線只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班，列車不停九龍站、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機服務現已暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

三名便衣突截查天星碼頭一名戴口罩的青年。（陳倩婷攝） 【21:04】尖沙咀警署外一名男子被帶走。該名男子的袋中有一把鎅刀，警方稱只帶回調查，並非拘捕。 【21:01】尖沙咀警署一名男子不斷責罵警員無警員編號，署外防暴警戴上裝備。 【20:38】三名便衣突截查天星碼頭一名戴口罩的青年，與此同時原本被圍罵的防暴警往文化中心方向離開。

一批示威者在尖沙咀警署指罵警察，十多名警員於警署內戒備，以電筒照射聚集人士。（黃詠榆攝）

【20:33】 天星碼頭暫平靜，有二、三十名市民在星光行外，責罵十名戒備中的防暴警。

【20:27】apm雖然仍然照常開放，但不少商舖已經提早關門，包括美食廣場，只餘下一名疑似職員正在進食。

【20:23 】尖沙咀警署再次播出廣播，呼籲在外不要再集結，盡分離開尖沙咀。警署閘內的防暴警已戴上裝備，大門半開。

【20:15】部分示威者到尖沙咀警署門外，指罵警察戴上黑色口罩、掩飾身份，亦有人大叫「還返831條命畀人」。約十多名警員於警署內戒備，以電筒照射示威者。

何先生認為港、台唇齒相依，若香港「淪陷」的話，台灣亦難以有自由和民主。（羅家晴攝） 【20:15】手持中華民國國旗的何先生表示，因看到網上有人呼籲前往香港各區舉行「雙十」慶祝活動，因此晚上到中山記念公園。他稱該國旗購於台灣，對於台灣與香港的關係，他認為兩者唇齒相依，若香港「淪陷」的話，台灣亦難以有自由和民主。 「20:09」三名手持中華民國國旗的市民在隊頭，帶領在場市民圍繞孫中山記念碑行走，他們不時大叫「六大訴求，缺一不可」等口號。

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穿白衣青年於尖沙咀星光行外被警截查，沒有被捕。（余俊亮攝）

【20:05】 該名王姓青年被放行後，稱警員多番恐嚇要拘捕他，但一直無提出他涉及的罪名。他強調禁蒙面法下，無賦予警員權力除下市民的口罩，而他的口罩被警員撕毀後，他亦無從得知涉事警員編號再作追究。根據《禁蒙面法》，警員有權要求除去蒙面物品及核實其身分，一經定罪罰款1萬元及監禁6個月。

【19:57】 有青年於尖沙咀星光行外被警截查時，被指參與非法集結，青年強調自己一直只與另一人同行，不符合非法集結需三人的規例，青年強調自己想乘坐巴士回紅磡。青年解釋稱只是路過。

【19:57】apm商場正進行藝術展，有部份商店提早於晚上8時關門。

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【19:45】在又一城，有學生從美心集團旗下食肆「千両」撳出多張隊籌，用貼紙連成一線。參與集會人士剩餘約10人。

【19:40】聚集在太古城中心中庭的市民，約於7時15分散去。位於康怡廣場的美心快餐則準備於8時關門 ；AEON超級市場亦因應港鐵9時收車，在9時關門。

【19:25】在西環中山紀念公園，現場約有20多人聚集，有市民手持中華民國國旗到場，另外阿牛曾健成與另一名市民將印有中華民國國旗和「香港人反抗」的標語連在一起，並圍繞著在公園內的孫中山先生紀念像。其間有市民大叫「革命尚未成功」，即有市民回應「同志還需努力」。

【19:22】尖沙咀警署外，在場人士高唱《願榮光歸香港》，並高叫「光復香港，時代革命」。

【19:05】另一網傳的集會地點、西環中山紀念公園暫未見有人聚集，公園內多為跑步及散步的市民。

【19:05】一度於又一城聚集的人潮逐漸散去

【19:03】大批警員於天星碼頭一帶截查途人，期間帶走一名男子

【19:00】在天星碼頭，有內地人與身穿人民力量衣服的人對罵，最終警員護送該內地人上的士離開

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【18:55】在天星碼頭，警員截查4名女生，要求全部人先除下口罩，其中兩人身穿校服。有在場市民質疑口罩是否違禁品，又問為何要截查學生，有警員反問「學生唔會犯法呀？」隨即遭同僚制止「唔好同佢嘈」

【18:40】在太古城中心，不少人聚集的巿民帶同中華民國旗幟，並唱起《願榮光歸香港》。

【18:40】天星碼頭有人播中華民國國歌，有三、四十人在海港城對出聚集，有約十名防暴警在場戒備。

【18:39】逾五十名巿民開始於太古城中心中庭聚集，他們多度高呼「光復香港，時間革命」以及高唱「肥媽有話兒」等諷刺警隊等歌曲。

【18:31】傍晚開始，愈來愈多人聚集於尖沙咀警署外聲援「爆眼少女」。現場所見，近百人聚集，高叫「黑警還眼」，部分人手持關於五大訴求的宣傳單張。

莫先生掩著右眼，聲援早前於8月11日在尖沙咀受傷的「爆眼少女」。他稱，警方應保護市民，而不是胡亂打人、開槍。他表示，擔心因戴上口罩被捕，惟其強調自己有鼻敏感，為何不可戴口罩，認為法例無理。

梁小姐則認為，「有少少良知嘅人」也會參與行動，強調不只聲援早前被射傷的記者、少女，而是聲援所有的抗爭者。她認為警方以過度武力執法，「以更大的暴力去掩飾自己的錯誤」。

【18:12】有十數人持青天白日滿地紅旗在天星碼頭附近聚集，但暫未有如網上號召般快閃及唱中華民國國歌賀雙十節。

【18:00】在又一城內有數十名戴口罩市民高叫「香港人反抗」等口號，當中包括學生。商場內蘋果門市暫停營業，但仍有十多名市民希望入內，與店員理論。有市民表示，原本預約今日到門市取新機，放工後馬上趕到卻「摸門釘」，直言「都唔知幾時閂！叫我營業時間再嚟」。

網民發起多區「賀雙十」活動，在尖沙咀天星碼頭，有人高舉青天白日滿地紅旗。（余俊亮攝）

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【17:55】天星碼頭，有防暴警截查兩名穿黑衣年輕男子，其後放行。

【17:45】商場快閃活動前夕，九龍塘又一城氣氛平靜，市民如常購物及飲食，商場職員表示未接獲通知會提早停止營業。早前美心集團旗下食肆被大批示威者取號碼紙，紙條貫穿L2層至LG2層共六層樓，追擊美心，但今日未見美心食肆提早關門或設防。另有少量身穿反光背心的商場職員巡視商場內狀況。

【17:45】有十多名市民於尖沙咀警署外聚集，部分人戴上口罩，不時高叫口號「香港人，反抗」、「六大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」。警署內再次廣播，呼籲市民不要在外面非法集結。

在場的家庭主婦王太不滿警方執法使用過度武力，以致「師奶都要出嚟，譴責警方暴力，打到啲後生頭破血流」。戴上口罩的她又指，自己已一把年紀，不擔心被控違法，反而質疑「差人點解就可以蒙面？」

【17:20】大批警察沿彌敦道巡邏，一男子因未能出示身份證明文件，被帶往警署。

【17:05】半島酒店商舖展示玻璃全數落閘，職員稱店舖正常營業，落閘只是「預備啫」

【17:00】大批警察沿彌敦道巡邏，有戴口罩男子被截查時，被要求除口罩。

【17:00】調景嶺都會駅美心西餅店舖圍上白色木板，內部則照常營業，記者發現櫥窗玻璃已經被拆走，職員則表示今日才正式重新開業，不少途經的街坊在門外徘徊，猶豫一下才內進購買食物。而旁邊的元氣壽司同樣暫停營業，圍上白板。

網民發起多區「賀雙十」活動，大批警員在彌敦道巡邏、截查途人。（余俊亮攝）

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【16:58】isquare職員指未知商場會否提早關閉，但有個別商戶於下午四時許已落閘

【16:50】尖沙咀警署播出廣播，表示稍後會有示威人士於警署門外示威，請警署附近一帶市民盡快離開。

【16:35】約40名便衣警於尖沙咀警署外戒備，要求在場部分記者出示身份證。有身穿黑衣人士亦被截查、搜袋。

【16:30】港鐵表示，機場快綫服務於晚上9時開始調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務暫停；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。九龍站的市區預辦登機服務，由晚上8時起暫停。

【16:30】美麗華商場落閘。

【16:18】調景嶺港鐵站附近則於早前有市民在路邊懸掛上旗幟，但未有任何人士在旁聚集，港鐵接駁車如常接載市民及學生。

【16:10】美麗華商場內部份店舖已落閘

【16:10】調景嶺都會駅置富mall一切如常，商場內的中銀櫃員機、元氣壽司、Starbucks早已暫停營業，而優品360則如常開放，未有異樣。

【16:10】今（10日）有網民發起於尖沙咀警署外，聲援「爆眼少女」的行動。行動雖然5點才集合，但記者於4點到場觀察，已有警員出來探頭觀察，但暫未見有警員駐守或截查途人。

附近一帶的部分商鋪已關閉，警署對面的優品360亦已落半閘，疑提早關門。