旺角幼稚園爆手足口病　馬鞍山幼稚園爆上呼吸道感染　　　　　　

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，位於旺角的香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校於上月中爆發手足口病個案，涉及學童共11男9女，年齡介乎2至4歲；而馬鞍山的耀榮中英文幼稚園於上月中爆發上呼吸道感染個案，涉及學童共12男8女，年齡介乎2至5歲。全部病人現時情況穩定。 衞生署發言人表示，鑑於本港手足口病的活躍程度近日有所上升，呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。發言人又稱，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校爆發手足口病個案 涉11男9女 全部情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，位於旺角的香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校爆發手足口病個案。受影響的20名學童包括11男9女，年齡介乎2至4歲。他們自上月18日起出現發燒、口腔潰瘍和手腳出疹等病徵。17人曾到私家醫院或私家診所求醫，3人曾到明愛醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院求醫，全部人無需入院，現時情況穩定。一名受影響3歲女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生署指出校方的衞生情況滿意，學校無須停課，署方正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人說，手足口病是常見於兒童的疾病，臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。發言人補充，手足口病全年均會出現，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。本地手足口病活躍程度於新學年開展後有所上升。

由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。衞生防護中心提醒市民，特別是院舍人員，採取適當措施預防感染手足口病，例如保持空氣流通及保持雙手清潔。病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；

耀榮中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案 涉及12男8女 1人曾留院

衞生署衞生防護中心同在今日公布，位於馬鞍山的耀榮中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及學童共12男8女，年齡介乎2至5歲。他們自上月20日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等上呼吸道感染病徵。11人曾向私家醫生求醫，其中1人曾在威爾斯親王醫院留醫，經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。其中一名3歲男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對呼吸道合胞病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察該幼稚園，表示校方衞生情況滿意。該校正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人表示，呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。署方呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。