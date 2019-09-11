新航筲箕灣日託嬰兒園爆發手足口病　19名幼童現病徵

衞生署今天（11日）公布，位於筲箕灣的「香港保護兒童會新航筲箕灣日託嬰兒園」爆發手足口病，受影響的19名幼童包括13男6女，年齡介乎7個月大至兩歲，以及一名職員，全部人已求醫，毋須入院，情況穩定。一名受影響幼童的糞便樣本經化驗後，證實對柯薩奇病毒A6型呈陽性反應。

衞生署公布，位於筲箕灣道458號的香港保護兒童會新航筲箕灣日託嬰兒園爆發手足口病，受影響的19名幼童包括13男6女，年齡介乎七個月大至兩歲，以及一名職員。他們自8月26日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部人已求醫，無需入院。所有病人現時情況穩定。一名一歲男童的糞便樣本經化驗後，證實對柯薩奇病毒A6型呈陽性反應。

衞生署衞生防護中心指，中心人員已實地視察該幼兒中心，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人表示，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。衞生防護中心提醒，市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。