【逃犯條例】學生樂團圓方快閃奏社運歌　途徑市民打氣合唱

一班來自不同學校的中、大學生所組成的紫荊之殤合奏團約20位成員，今日（11日）下午約6到達九龍站圓方，以圍繞商場樓層奏樂器及唱歌的方式表達自己的訴求，整個「快閃」行動歷時大約1小時，途經樓層有不少市民及店員圍觀，並有店員及途經街坊、上班族沿路跟隨，拍手、歡呼及拍照和應，氣氛大致平和。

一班來自不同學校的中、大學生所組成的紫荊之殤合奏團到圓方商場大合奏。（梁煥敏攝）

有樂團的成員表示，今日參與行動的大部份為中學生，來自不同的學校自發報名參加，其中有同學表示自己每日練習約次有關歌曲，為表演作出準備。下午約6時，一眾人到達商場一樓開始圍繞演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》及大叫口號，途中曾有商場職員上前查看了解，但未有阻撓。當時正值放工時間，不少途經市民留意到有音樂聲也跟隨拍照、打氣，亦有家長着其年幼子女跟他們說「加油」。記者所見，有操普通話的居民亦有和應。

樂團到達商場平台公園，曾被遠處屋苑入口的人指罵兩句，但他們並無繼續前往屋苑方向。「演奏會」約一小時完結，樂團成員和圍觀市民和平散去。有成員表示，希望香港人不要忘卻這四個月所發生的事，將來亦會以相同方式到不同地方演奏的，表達自己訴求。