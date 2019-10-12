【10.12交通消息】九龍遊行　港鐵：因應風險或隨時關閉車站

反對《逃犯條例》修訂的示威衝突持續，政府以《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，衝突更加劇。有市民發起今日（10月12日）在九龍區遊行，反對《禁蒙面法》，亦有人發起在多區商場「和你shop」只看不買。 因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，高鐵西九站正實施客流管理措施，如前往西九龍站乘搭高速鐵路，請帶同即日車票或購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用K出口。 下午3時左右，港鐵九龍塘站被投擲汽油彈，無人受傷，政府譴責。

【17:36】港鐵：因應九龍區有公眾活動進行，個別車站會因應風險評估及實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站部分出入口，如有需要，甚至會關閉車站。

【16:23】政府發稿：下午3時半左右，大量示威者聚集於尖沙咀彌敦道，向旺角方向前進，並沿路以雜物架設路障，尖沙咀一帶交通嚴重擠塞，並對緊急服務造成嚴重影響。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲示威者立即停止違法行為及離開。基於安全理由，尖沙咀警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電999。

【15:52】

政府發稿，指下午三時左右，九龍塘站內被投擲汽油彈，政府發言人譴責「暴徒」罔顧市民人身安全。事件中無人受傷，站內設施受到嚴重損壞。警方已派員到場處理，九龍塘站G1及G2出口現暫時封閉。警方警告暴徒，停止違法行為。警方對一切暴力違法行為，予以嚴厲譴責，必定跟進調查。警方亦提醒市民保持警覺，遇到危險要盡快逃離，並報警求助。

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【15:30】九巴：因應九龍區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【15:00】機場快線：

機場快線下午3點後，只停香港站及機場站。

7月7日九龍區大遊行，高鐵西九站亦曾有限制進出措施。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【14:00】高鐵：

由於香港西九龍站附近有公眾活動進行，車站正實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。如前往西九龍站乘搭高速鐵路，請帶同即日車票/購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用K出口。如經柯士甸站前往香港西九龍站，屆時請依照職員指示。

【11:20】直通車：

直通車服務來往上海至紅磡的直通車班次Z99、Z100取消，其餘所有南行及北行班次維持正常。