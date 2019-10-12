【逃犯條例】銀髮族警總靜坐48小時　發起人：警稱或會檢控

一眾「銀髮族」發起今日（12日）在灣仔警察總部靜坐48小時，抗議4點，包括要求設立獨立調查委員會，調查有示威者表示遭警察性暴力對待。 靜坐在灣仔警總舉行，由今日下午2時至後日（14日）下午2時，活動並無申請「不反對通知書」，發起人譚國新表示，警方有提醒參與人士或會被檢控。

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【16:11】目前已有逾百名長者，來到警總參加靜坐。

【15:32】灣仔下雨，原本坐在行人路上沒蓋位置的銀髮族搬移到橋底，發起人譚國新告訴參加者可到橋面坐，甚或不介意他們先離開。

【15:14】除了橋底，靜坐的銀髮族亦散落在天橋樓梯，他們高呼「解散警隊，克不容緩」。有前來參與靜坐的長者表示，太太都擔心其安全，需不時發訊息「報平安」。

【14:20】譚國新以721元朗白衣人無差別打人、被捕者疑在新屋嶺被虐待、中五生被警察實彈打中等事件，批評警方「濫權、濫捕和濫暴」，他認為沒有真相的話，香港人難以再生活下去，「如果香港要正常返，一定要尋找到真相」。

譚國新指和勇擁有同一目標，爭取民主、自由、人權和法治，強調和理非不會與勇武切割。(彭毅詩攝)

【14:10】譚國新指，銀髮族舉辦的都是和平、理性和非暴力活動，包括遊行、導賞團和罷買日等。對於林鄭要求和理非與勇武派切割，譚國新打開一塊黑布，布上寫著以「和」及「勇」合併的新字，他稱和勇擁有同一目標，爭取民主、自由、人權和法治，強調和理非不會與勇武切割。

【13:50】約十名長者已抵達警總附近，撐起「銀髮族 老而不廢」直幡。由於警察不准入內，他們會先在商業中心軒尼詩道一號樓下舉行記招。

【13:30】距離靜坐尚有半小時，灣仔警總未見有長者聚集，在場警察表示，不會讓長者穿過水馬到警總門外，改為安排他們在警總旁天橋底靜坐。

有長者多次一起參與反修例運動。（資料圖片／高仲明攝）

靜坐在灣仔警總舉行，由今日下午2時至後日（14日）下午2時，活動並無申請「不反對通知書」。

發起靜坐的銀髮族表示，修例風波發展至今已有四個多月，政府決策不公、警察涉嫌暴力襲擊市民、「濫捕」等情況越趨嚴重，特別是有年輕被捕者控訴在拘捕期間遭受警員性暴力。

除了要求獨立調查有關事件外，他們趁靜坐抗議警方「濫權、濫捕和濫暴」，反對將扣留時間由48小時改為72或96小時，並呼籲警方遵守《兒童權利公約》。

反修例運動持續逾四個月，一眾長者也參與其中，繼7月17日發起「銀髮族靜默遊行」後，8月10也分別到警察總部、律政司司長辦公室、以及特首辦遞交請願信。