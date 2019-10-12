建築署工程監督周三視察上水警察宿舍　遭「住客」撳地　右手拉傷

網上流傳一名建築署職員到警察宿舍視察時，遭休班警按壓在地上，「面貼地磨地」。建築署今日（12日）回覆稱，確認有一名工程監督職員於周三（9日）下午在上水已婚警察宿舍範圍内進行外牆視察時，曾被一名男子按下並查問身份，經醫生檢查後，發現右手輕微拉傷。警方未有直接回應涉事是否現役警員，只稱「無執勤中的警務人員」與任何人士發生衝突或身體碰撞。

建築署一名工程監督職員10月9日到上水警察宿舍工作，怎料遭一名住客突然撳地。（資料圖片 / 楊婉婷攝）

建築署人員到場了解宿舍窗戶被破壞

網上流傳一段消息，指本周四（9日），建築署接報有警察宿舍窗戶因遭投擲的石頭破壞，故派出職員到現場視察。怎料一名職員進入宿舍範圍後，卻突然被一名休班警員撳地，「面貼地磨地」，又遭該警員大聲質問，「根本唔畀人解釋、撳住落地下，講ASD（建築署）做嘢都講唔到。」另一職員憶述，曾立即入內向警員出示員工證件，惟對方不受理，「都唔放人」。

建築署指，涉事職員經檢查後，發現右手輕微拉傷。（資料圖片）

建築署：涉事職員右手輕微拉傷

事件在網上發酵多日，指建築署職員疑遭休班警不合理對待。建築署今日回應時，確認一名工程監督職員於本周三（9日）下午在上水已婚警察宿舍範圍内進行外牆視察時，曾被一名男子按下並查問身份，經表明工作身份，及宿舍管理處和警察查詢後，署方職員隨後完成有關工作。該職員其後經醫生檢查，發現右手輕微拉傷。警方現正了解事件詳情。

署方指，在一般情況下，當接獲政府管理部門通知政府建築物有損毀或缺陷的情況，署方會盡快進行現場視察及評估有關狀況，以便安排所需維修工程。

警方：「無執勤中警務人員」發生衝突

警方今日也表示，兩名建築署人員當日進入上水警察宿舍範圍工作，其間疑因訪客登記及拍攝問題，與住客爭執，雙方疑有身體碰撞，上址保安向附近執勤的警務人員求助，經調解後，兩名建築署人員向保安登記，其後繼續工作。

警方無回應該住客是否是警員，僅稱調解過程中「無執勤中」的警務人員與任何人士發生衝突或身體碰撞，亦無任何人士表示需要就先前提及的爭執作出投訴或跟進。