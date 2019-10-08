【禁蒙面法】黑衣人為荃灣姚連生中學「裝修」　防暴警察到場

《禁止蒙面規例》生效以來，各區衝突不息。荃灣保良局姚連生中學校門口今日（8日）遭破壞，包括被校園外牆被噴漆、校內玻璃門疑遭硬物攻擊碎裂等，事件疑涉兩名學生因撕校內連儂牆糾紛打鬥。今日下午放學時間，有中一家長特別前來接子女放學。 到約4時半，約50名學生、黑衣人進入校內，要求校長解釋。其後有學生及黑衣人，向校內扔一樽液體，並爬入校內噴字，又有人拆除行人路鐵欄後，將鐵欄移出路面，並放置在學校門口，更有人將兩個垃圾桶及兩個雪糕桶擲入校內。約5時半一批防暴警察抵到，在場學生及黑衣人四散。 姚連生中學校方回應指，今晨發現校舍被人破壞，全體教職員工及學生皆感傷心、難過與震驚；基於全體學生及教職員工的安全，已通知警方跟進，現時學校運作如常。

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有戴黑帽、黑口罩、穿黑衣人士向校內投擲兩個垃圾桶及兩個雪糕桶。（盧翊銘攝）

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下午約4時，有約20名戴口罩人士到場。而保良局姚連生中學學生陸續放學，有數名家長到場接學生放學。有中一學生家長稱，因聽聞學校有打鬥事件發生，故近日會來接孩子放學。

下午4時，荃灣姚連生中學學生陸續放學。（侯彩琳攝）

數十人衝入校 要求校長解釋

下午4時半，約50名學生、黑衣人在學校對出聚集，要求校方交代事件。當中有學生大叫「出來解釋點解，咩叫肢體碰撞」。

在場的中六生張同學指，集會是為了要求校長解釋，為何學校「差別對待」不同政見學生。惟校方未有解釋，其後有數十人，包括戴口罩學生、黑衣人進入校內，指要求校長解釋。

有人校外焚燒學校通告

下午5時，有人向校內扔出一樽黑色液體，水樽在校門口樓梯爆裂。同時有人在校外焚燒學校通告。

數名學生、黑衣人再拆走三塊行人路鐵欄，並放置於學校門口。集會人士再度向校內投擲雜物，同時大聲叫嚷。

保良局姚連生中學上周發生校內糾紛，學校外牆早噴漆。（侯彩琳攝）

荃灣姚連生中學上周校內發生糾紛，一名中三學生遭一名中五學生毆打，事件疑涉有人在校園內撕連儂牆的糾紛；另外，校方在周五（4日）放學時要求部分學生需要等家長到達才可離開，被質疑「禁錮學生」。

保良局姚連生中學發聲明指，校方已即時調查事件並幫助受困擾的學生，形容兩學生「肢體碰撞」，會按照校規懲處行為不當的學生；聲明亦澄清，校方並無禁錮學生的行為。

校方：對校舍被人破壞 師生均震驚難過

校方回應指，今晨發現校舍被人破壞，全體教職員工及學生皆感傷心、難過與震驚；基於全體學生及教職員工的安全，已通知警方跟進，現時學校運作如常，會提醒學生於校園活動期間注意安全。

校方指，校舍外牆近日被人塗污，有關事件可能涉及外間對學校的誤會，正在跟進了解。

對於引發事件的風波，校方表示，上周有兩名學生發生衝突，訓育組及輔導組已即時調查事件及協助受困擾學生，作出跟進，老師當日亦對受影響的學生加以照顧及輔導。上周五放學後，因應校外情況，為保障學生安全，在諮詢家長意見後，家長表示希望親自到校接回子女，故部分學生放學安排有所改變；由於家長到校需時，於當日較晚時間才能到達學校，陪同子女一起離開，強調絕無任何禁錮行為。