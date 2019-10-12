【逃犯條例】印尼女記者律師向高院申公開警員身份　警：不作評論

任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼疑於上月29日的採訪示威中，被警方的橡膠子彈射傷，其律師代表稱已失明。其代表律師指，警方至今仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職，認為警方未有採取適當的調查行動，因此將會向高等法院申請要求公開涉事警員的身份，以向其作出私人訴訟。 警方指，由於投訴警察課仍調查中，就該名記者的律師代表所採取或計劃採取的行動，不作任何評論，亦不會透露有關詳情。

《Suara》的女記者Veby Indah右眼，於9月29日的遊行期間被警方射傷。（資料圖片／余俊亮攝）

Veby Indah代表律師的Facebook專頁今日指，事發至今已兩星期，亦有充足證據顯示Veby Indah的受傷過程。不過，警方仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職。代表律師稱，認為警方未有就案件採取適當的調查行動，因此將會向高等法院申請要求公開涉事警員的身份，以向其作出私人訴訟；同時要求法院宣布警方未有要求涉事警員停職的行為屬違法。

警方晚上在facebook社交平台回應表示，由於投訴警察課仍調查中，就該名記者的律師代表所採取或計劃採取的行動，警方不作任何評論，亦不會透露有關詳情。

警方又重申，警方非常關注Veby Indah9月於灣仔採訪期間眼部受傷，並對事主致以深切慰問。警方續指，在事發後已經立刻主動介入了解事件，透過領事館代表接觸事主，亦了解到事主現時仍在接受治療，現階段需要休養，暫時不適宜接受警方調查。

投訴警察課在接獲該名記者的律師代表的信件後，已即時展開調查，從不同的調查方向作積極跟進，以公平、公正的方式調查，又強調現時投訴警察課機制完善。