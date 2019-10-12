【逃犯條例】印尼女記者右眼中彈　律師：向高院申請公開警員身份

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反對修訂《逃犯條例》引發連串風波，於9月29日的港島遊行中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼疑被警方的橡膠子彈射傷。

Veby Indah代表律師的Facebook專頁今日（12日）發放訊息，指警方至今仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職，認為警方未有採取適當的調查行動，因此將會向高等法院申請要求公開涉事警員的身份，以向其作出私人訴訟。

代表律師又提到Veby Indah的情況，指她將會接受眼部手術，以減輕右眼的痛楚。

Veby Indah的代表律師引述醫生稱，其右眼將永久失明。（資料圖片／蔡正邦攝）

Veby Indah代表律師的Facebook專頁指，事發至今已兩星期，亦有充足證據顯示Veby Indah的受傷過程。不過，警方仍未能確定涉事的警員是否被捕或被停職。代表律師稱，認為警方未有就案件採取適當的調查行動，因此將會向高等法院申請要求公開涉事警員的身份，以向其作出私人訴訟；同時要求法院宣布警方未有要求涉事警員停職的行為屬違法。

Veby Indah將進行右眼手術

代表律師提及，Veby Indah現由優秀的醫療團隊照顧，不過Veby Indah的右眼累積大量液體，導致她的痛楚增加，因此於周五（11日）經過與醫生的相討，Veby Indah決定進行手術，以減輕眼部的痛楚；同時醫生密切留意她的左眼會否出現視力下降的情況。

代表律師引述Veby Indah，稱她接收到香港及印尼兩地民眾的支持，亦感到非常感動；又指感激醫護團隊的照料。

右眼受傷的女記者Veby Mega Indah由印尼來港7年，是本地印尼語免費報《Suara》的副主編。她於採訪9月29日灣仔區的示威活動期間，於灣仔行人天橋被防暴警射傷右眼。早前她曾發表聲明指，Indah與其他記者站在一起，採訪灣仔稅務大樓一帶的活動，她正在做網上直播期間，突被警方一枚布袋彈或橡膠子彈，打中她原本配戴的眼罩，其右眼嚴重受傷，眼四周亦被割傷需縫針。

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