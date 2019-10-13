【逃犯條例】陳茂波：最重要是放下威嚇與衝突　會盡力協助中小企

反修例風波愈演愈烈，已持續逾4個月。財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌稱，會盡力透過不同的紓緩措施，協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣對生活的衝擊。他又指，已跟港鐵、機管局，領展以至一些大型商場業主溝通，希望他們協助生意受影響的租戶。 陳茂波又認為，現時最重要是「遏止暴力，放下威嚇與衝突」，讓社會回復正常。他又稱，必須確保市民在表達意見時，「毋須再懼怕受到暴力威嚇、惡意滋擾」。

陳茂波認為，現時最重要是「遏止暴力，放下威嚇與衝突」，讓社會回復正常。（資料圖片）

陳茂波今日以「臨崖勒馬」為題發表網誌，指過去4個月的衝突，令零售及餐飲業受到打擊，消費意欲疲弱，更形容「（商戶）一旦被鎖定為欺凌的對象，輕則店舖受到嚴重的滋擾，無法正常營業；重則甚至店舖設施被焚、被毁」。

陳茂波認為，暴力不能解決問題，企圖「攬炒」只會打擊各行各業經濟和市民生計。他續指，已與港鐵、機管局，領展以至一些大型商場業主溝通，對方都體諒現時的經營情況，願意協助生意受影響的租戶，當中港鐵已為部分生意較受影響的商戶，提供臨時租金調整方案。他表示，希望其他業主和發展商，都可考慮以不同方法，如減租、提供免租期，紓緩租戶經營壓力。

陳茂波表示，無論持什麼觀點、立場，「最重要是遏止暴力，放下威嚇與衝突」，讓社會回復正常運作；同時透過對話為香港謀出路。他續指，必須確保市民表達意見時，「毋須再懼怕受到暴力威嚇、惡意滋擾」。他又稱，政府亦會盡力透過不同紓緩措施，協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣帶來的衝擊。