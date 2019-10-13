調查指港人對心臟衰竭認識不足　組織冀政府提供更多支援

有研究報告指出，港人對心臟衰竭的了解不足和未能辨別心臟衰竭的病徵，令患者容易和其他傷風、流感病徵混淆並延誤診治，可能增加入院機會率。病友組織「關心您的心」在今日（13日）舉行「噗噗跳心臟健康日」，公布本港首個有關港人對心臟衰竭認識的調查研究報告，期望可引起市民對心臟衰竭的關注。

大多受訪者對心臟衰竭未有足夠認識 可能延誤治療

問卷調查共訪問了301名市民，報告顯示受訪者對心臟衰竭認識嚴重不足，只有1成受訪者能夠辨認傷風或流感，為導致心臟衰竭迅速惡化的原因；分別有6成及超過9成受訪者未知疲憊及夜咳為心臟衰竭主要病徵，容易於秋天流感高峰期造成誤診 。

另外，有超過6成受訪者低估有關心臟衰竭可導致的死亡率，以5年相對存活率計算，心臟衰竭患者的死亡率接近5成，比部分癌症的死亡率更高。

另外，報告指，醫管局數據顯示，有關心臟疾病的入院個案達90,000宗，當中有2成半為心臟衰竭個案，為成人入院主要原因之一，顯示心臟疾病是常見都市疾病，故此心臟健康的情況不容忽視。

組織希望政府能提供更多支援

調查亦顯示超過9成受訪者認為社會對心臟衰竭患者的支援並不足夠，尤其是在治療經費、康復服務和新型藥物資助等。「關心您的心」表示，除了治療和支援，期望政府能及早改善相關配套，例如投放更多資源改善對心臟衰竭患者的復康支援、重新檢視藥物名冊並及早把新一代藥物列入名冊等，令患者能接受更好治療。

另外，「關心您的心」亦指出，醫管局數據顯示，有關心臟疾病的入院個案達90,000宗，當中有2成半為心臟衰竭個案，為成人入院主要原因之一，顯示心臟疾病是常見都市疾病，故此心臟健康的情況不容忽視。