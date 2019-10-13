【10.13示威】《大公報》舊址遭破壞　記協：譴責針對傳媒的暴行

反修例風波持續，今（13日）再有網民發起「18區開花」行動，於全港各大商場「罷買」，惟下午演變為多區衝突。在下午5時許，有數名黑衣人疑打算攻擊《大公報》辦公室，向北角柯達大廈二期投擲燃燒物，並擊碎升降機大堂門口的玻璃，寫上「大公可恥」。 記者翻查資料，《大公報》辦公室早已搬離柯達大廈二期。 記協於晚上發聲明，譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，有關行為對記者造成威脅，要求有關人士停止暴力行為，亦要求警方嚴肅處理。

有目擊者向《香港01》記者表示，在下午5時許，在柯達大廈二期大堂等候電梯時，突然聽到玻璃破裂的聲音。他指，當時有4至5名黑衣人向大堂方向，投擲燃燒物，隨後便離去，有保安員以滅火筒撲熄火種。由相片可見，大堂外的其中一道玻璃門被擊碎，另外兩塊玻璃則被噴上「垃圾」、「大公可恥」。

有保安員以滅火筒撲熄火種。（目擊者提供）

記協晚上發出聲明，稱接獲會員報告，指在今日下午5時許，有目擊者見到有4至5名身穿黑衣蒙面的人士，在北角柯達大廈二期涉嫌打碎正門玻璃，投擲4至5枚汽油彈，並噴上「大公可恥」字樣。資料顯示，《大公報》曾在柯達大廈二期設有辦公室，但早前已搬離上址。



記協譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，有關行為對記者造成威脅，要求有關人士停止暴力行為，亦要求警方嚴肅處理。

北角柯達大廈二期大門被噴上「大公可恥」字樣。（目擊者提供）

▼10.13全港多區衝突▼