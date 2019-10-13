【10.13示威】網民號召摺紙鶴表達訴求　和理非媽媽：我好心痛

有網民今日（13日）發起十八區「罷鷲」行動，多區均有示威者與防暴警察對陣場面。與此同時，亦有網民在尖沙咀發起「I Wish Hong Kong 」摺紙鶴活動，數百人在星光大道一帶參與，紙鶴貼滿星光大道海旁，大部分參加者均帶上口罩或蒙面，抗議政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，惟現場秩序大致和平。 其中一名「和理非」媽媽接受《香港01》訪問時不禁落淚，她說：「我唔明一個政府點解可以咁冷血⋯⋯我見到班小朋友咁樣流血，我好心痛，雖然佢哋唔係我仔女，但我都好痛。」

今日下午4時許，有人將紙鶴貼上星光大道海旁圍欄，吸引大批遊客拍照，當中不乏操普通話的遊客。另外，亦有參加者以紙鶴砌出「光復香港」字樣，活動開始前亦有默哀悼念，整體氣氛和平。

陳小姐直言自己是一名「和理非」，但自己希望用相關身分為年輕人做更多事情：「可能係好輕微嘅一個動作，但我希望畀全世界都聽到，呢一刻我哋好無助，我見到啲小朋友攬埋一堆喺度喊，其實真係好難過。」

陳小姐接受訪問期間不禁落淚，自己現時已年屆40歲，亦是一名母親：「我唔明一個政府點解可以咁冷血，但我可以做嘅嘢真係唔多，我有去示威，但係我見到班小朋友咁樣流血，我好心痛⋯⋯雖然佢哋唔係我仔女，但我都好痛。」

陳小姐說，希望透過摺紙鶴活動，向在反修例風波中離世者表達心意，希望他們能安息。

+ 8 + 7 + 6

今日全港多區有不合作運動，陳小姐認為自己是以「和理非」的身分向前線年輕人表達支持，她說：「當然兩邊都有錯，警察有錯，示威者都有錯。但有曬片，政府都唔認警察有做錯，咁我都可以啫，我唔明白點解所有責任都要推曬落示威者。」

陳小姐呼籲更多香港人站出來，支持年輕人，「我喺香港出世，喺香港結婚，喺香港生仔，我好愛呢個香港！」

▼10.13多區衝突▼