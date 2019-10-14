【石棺藏屍】男子往追債一去不返　最後屍藏石棺　三男涉謀殺開審

荃灣Dan6工廈於2016年發生兇殺案，28歲男子張萬里向女友聲稱要向一名男子追討500萬元，結果一去不返，張事後被發現在工廈內被殺，其屍體更在一大塊石屎內。涉嫌與案有關的3名男子，被控謀殺，案件今（14日）在高院開案。控方案情透露，一名叫「小草」的女子在兇案發生時亦在案發單位內，她更獲告知張已死後，有被告仍認為張只是詐暈。

死者張萬里。（資料圖片）

小草與3被告同住案發單位

3名男被告：曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。被控於2016年3月4日在荃灣灰窰角街DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

控方開案陳詞指， 張萬里又稱「阿J」曾於電訊公司任職，案發時無業，有一名女友。張和首被告在案發前認識一段時間，兩人有錢銀往來。案中女證人何菱瑜（又稱「小草」）於佔中時認識首被告。後來成為首被告的秘書，並與另兩名被告同居於涉案單位。

被告有一個叫「There」組織

控方又指，3名被告聲稱屬於一個叫「There」的組織，曾討論如何犯法，但未有實行。首被告曾提及若殺死張，可獲3千萬美金。

3名被告在案發前曾到觀塘海濱視察，尋找適合的地方打暈及搶劫死者，惟因現場有閉路電視而放棄。此外，張亦曾告訴女友，在案發日會到涉案單位，要求首被告償還500萬元。

眾人曾討論殺人計劃

於案發日早上九時許，小草與男友約會後返到涉案單位，當時首被告和第三被告正在使用電腦，首被告稱找地方殺「阿J」，亦有人聲稱要把酒精注入張的身體，而小草則建議將屍體棄置在大嶼山。

次被告曾取沾哥羅芳的底褲

首被告告誡小草，要留在單位的閣樓，又指會和第三被告接張到單位。張抵達後，小草在閣樓期間，次被告又多番到閣樓，拿取沾有哥羅芳的底褲。此外，她聽到有人謂：「X你老母」，而次被告則回應：「X你老母」。此外，有人表示：「唔好搞搞震，會死人架」。小草隨後聽到「嗚嗚」聲，類似被掩口的聲音。首被告曾到閣樓，拿取針筒，相信是注入酒精的針筒。

小草獲告知張已死，惟她當時並不相信，以為只是開玩笑，次被告更懷疑張只是「詐暈」。

案件編號：HCCC459/2016