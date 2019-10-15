研究指社會氣氛勢內地交流學生團減　導遊質素參差不符教師期望

由教育局等政府部門牽頭資助的學生內地交流計劃，推行逾10年，雖然參與學生反覆上升至2017/18年度的6.97萬人，但未必反映實際成效。 香港政策研究所教育政策中心一項研究發現，內地交流計劃原意與受訪教師的期望出現分歧，當中以行政工作、帶團領隊或導遊質素兩方面存在較大差距。研究指，交流團標書只要求內地導遊「穿著整齊、頭髮整齊」等，並未要求導遊曾接受教育相關培訓。 研究人員又預料，在今年的社會氛圍下，今年及來年的內地交流團數目將會下跌。

香港政策研究所教育政策中心一項研究發現，內地交流原本的政策期望，與受訪教師的期望出現分歧。（鄺曉斌攝）

香港政策研究所教育政策中心針對教育局的「同根同心」及「同行萬里」兩項主要學生內地交流資助計劃，於2018年11至12月期間，透過問卷訪問255名負責內地交流計劃的中小學教師。

調查發現，教育局為學校提供的「罐頭式」交流團報價普遍比市價低，例如以「佛山及廣州的嶺南文化」交流團比較，教育局的人均團費610元，而市面的平均團費則達867.5元，兩者差額逾30%。

研究人員認為，在「價低者得」的概念下，最終是「羊毛出在羊身上」，投標者或會為訂出較低價格，而提供較「次等」的服務，例如選擇質素較低的導遊。研究更加發現，雖然內地設有導遊資格考試，但考核、培訓內容並無涉及教育技巧，而交流團標書對內地導遊的要求，更只是「穿著整潔、頭髮整齊及髮色自然」。

（左起）馮智政、馮可強、戴希立。（鄺曉斌攝）

研究報告引述部分受訪教師表示，交流團的參觀安排不當，不少教師認為領隊及導遊質素參差，更有教師表示交流服務質素欠佳，因此學校拒絕再次參加。

調查結果亦顯示，教師對內地交流計劃當中，「帶交流團的人有足夠培訓」是與期望有較大差距中排第二位，而「讓學生全面準確理解『一國兩制』」亦榜上有名（詳見下表）。

研究員馮智政形容，部分教師原本認為教育局的「罐頭式」交流團，相關行政工作會較簡便，惟事實並非如此，同樣需要處理大量表格、文件等，與期望有較大差距。

政策研究所董事、香港教育大學校長特別顧問戴希立認為，教育局可考慮增加資助交流團的校本元素，讓中小學可以更彈性處理交流團內容、流程；其次可考慮增加「主題式」及「體驗式」交流團，使學生更踴躍投入。

戴希立認為，客觀上香港將走進區域經濟，無可否認將會融入大灣區經濟發展，他說：「若不讓學生認識大灣區，則是虧欠了學生。」他又透露，曾向行政長官林鄭月娥講述研究結果，他當時直言內地交流團不應只求數字，而是追求實效；林鄭月娥表示認同其看法。

過去數月由於內地口岸關口的抽查程序較嚴，導致大部分內地交流團取消。（資料圖片）

馮智政則認為，調查結果顯示教師對交流團的看法多元，而教育局的交流團只局限文化交流，目前才發現如此會導致變得單一，因此應考慮設立更多元化的交流計劃。

6月以來的反修例風波，引發多場激烈衝突，以學生為主的年輕一輩，對港府及內地充斥大量不滿，馮智政預料在今年的社會政治氣氛下，會導致內地交流團數目及參與人數下跌。他又以過去數月為例，由於內地口岸關口的抽查程序較嚴，導致大部分內地交流團取消。

研究總監馮可強則認為，內地方面不應過於緊張，而應採取更包容的態度，若抽查程序過嚴，只會嚇怕學生，導致他們不敢參加內地交流團，「相信大部分人都是『和理非』，『暴徒』只是佔少數。」馮可強期望，《施政報告》應提出改革內地交流計劃，而非單靠增加撥款。