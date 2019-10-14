【不小心過馬路案】聆訊91天被告裁定脫罪　即求索取7位數訟費

尼泊爾藉女保安被指於2016年不小心過馬路導致被的士撞倒，引起審訊長達90日的行人疏忽傳票案。暫委特委裁判官何麗明與前後兩位辯方代表在庭上長期針鋒相對，終在今天裁定被告罪名不成立。辯方隨即申索訟費，控方同時亦向辯方的大狀及事務律師追討費用。何官再次就程序問題與辯方律師唇槍舌戰一番，最後將雙方訟費申請押後至12月20日處理。據悉，控方將追討數十萬元，辯方則索款達7位數。

代表被告的律師侯振輝(右)稱會索取7位數的訟費。(林樂兒攝)

被告Thapa Kamala，被指在2016年4月25日在大潭道過馬路時，遭一部的士撞傷，事後被控行人疏忽罪。案件在去年一月開審，被告原本由大律師梁耀祥於本年初被撤換，由其事務律師侯振輝頂上，案件至今第91日，被告終被裁定脫罪。

控方證人口供有出入

何官比較被告在警署及庭上的證供，指出當中的不一之處，判定她並非誠實可靠的證人。至於涉事的士司機，何官認為他就車速的證詞與控方專家證人有出入，故同樣不信納其證供。此外，控辯雙方專家證人未能確認的士當時有無逾過中線，基於疑點利益歸予被告，任職保安員的女被告獲批無罪。

訟費申請再起爭拗

正當眾人以為案件告一段落，豈料法庭就訟費一事又生爭議。辯方侯律師認為何官應先處理其堂費申請，而非將之押後以待控方的訟費申請一併考慮。何官則道，兩項申請沒有衝突，質疑辯方有何基礎指出對脫罪的被告批出訟費就等於案件完結。兩人爭辯一輪後，何官最終決定於12月20日審理控辯雙方的申請。

辯方透露索取費用以百萬元計

辯方透露將索取達7位數的費用。據了解，何官不接納辯方其中一位專家證人的資歷，故辯方再從澳洲請來另一位專家證人來港作證。另外，被告去年曾入稟高等法院向司機索償逾300萬，案件有待處理；被告亦於今年4月入稟區域法院，指何官濫權、胡亂頒保釋令，向她索償約170萬，案件於11月19日再訊。在意外中多處骨折、留醫2個月的被告現時仍然未能工作，需以拐杖扶行。

案件編號：ESS39884/2016