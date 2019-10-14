【石棺藏屍案】死者女友曾向首被告問男友去向　對方著她不要報警

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案今午在高院續審，控方透露眾被告曾試圖運走石棺，但因太重而無法乘搭工廈的升降機。三名被告及「小草」最終一同逃至台灣，「小草」到台後聯絡到男友，並在當地警方報案。3名被告最後亦返港被捕。三人均認涉案，但互相指責對方才是主謀。死者女友供稱，其男友聲稱要向一名叫「阿T」的男子取500萬元支票後失去連絡，她後來找到「阿T」，對方聲稱其男友已離開，又叫她不要報警。

證人郭琪恩稱其男友張萬里曾向她稱要向一名叫「阿T」男子取500萬元支票。(朱棨新攝)

3名男被告依次為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日在荃灣灰窰角街DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

曾嘗試把石棺搬走但不果

控方案情續指，3名被告殺死張後，小草在閣樓假裝入睡。她聽到有人要把張的屍體放入衣櫃運走，亦有人表示要把張的屍體搬至廁所「放血」。小草於同日晚上11時左右離開單位，她於兩日後返回單位時，已見到一個水泥石塊，而石塊稍後更有血水滲出。

根據閉路電視紀錄，3名被告於3月8日用手推車把水泥從單位推出，搬入升降機，但因水泥太重而未能成功，他們遂把水泥推回至單位。

屍體腐爛無法確認死因

第三被告曾向小草發短訊，指他們將會打碎水泥，叮嚀她不要返到單位。惟小草翌日返回單位，聽到他們討論事件。他們最終於3月10日前往台灣，小草因擔心他們會傷害其男友，亦一同離港。

此外，警方於3月29日找到張的屍體。惟控方指，因死者屍體腐爛，法醫已無法確認其死因。

被捕後互指對方是主謀

小草在台灣期間聯絡男友，而男友則飛往台灣，陪小草在當地報案。而3名被告在4月12日，在香港警員陪同下返港，在香港機場被捕。首被告向警員強調，小草未有參與行兇，又指次被告才是主謀。而次被告則指，他只參與埋葬屍體。而第三被告則指，行兇是次被告的主意，他只是提供協助。

張聲稱往取支票後一去不回

控方今日開始傳召證人，張的女友郭琪恩供稱，2009年認識張，兩人之後成為情侶並同居。張和她拍拖時，是「全職炒股」。郭續指，張曾透露案發日需見工，以及向一名朋友「阿T」拿取約5百萬元的支票。惟她在案發日中午致電張已沒有人接聽。她同日傍晚再打電話，手機已被關掉。

「阿T」著郭不要報警

郭之後找到「阿T」的電話，並致電對方。對方聲稱當天(3月4日)見過張，但「阿T」未能開出支票，張便離開。郭之後再和「阿T」通電話，對方表示除3月4日外，在3月5日亦見過張。郭第三次和「阿T」通電話時，對方則問郭有否報警，又要求她不要報案。雖然當時郭已報警，但在電話中未有告訴「阿T」。

根據控方的開案陳詞，首被告又稱「阿T」。

案件編號：HCCC459/2016