【禁蒙面法】網民旺角街頭「蒙面」演唱表達訴求　過程和平

有支持反修例的網民今日（15日）在旺角砵蘭街、朗豪坊對出的行人路發起蒙面唱歌快閃活動。活動在下午約3時20分開始，歷時約30分鐘。 快閃樂團的其中一名成員Martin表示，希望以快閃形式在各地區進行抗爭。

有網民今日（15日）在旺角砵蘭街、朗豪坊對出的行人路發起「抗你老母蒙面法 · 和理唱」的快閃活動。（麥凱茵攝）

活動將在下午3時15分開始，在下午約2許，朗豪坊已經嚴陣防範，面對砵蘭街的的玻璃門全封，只留下兩邊側門。

約20名網民在下午3時20分帶到結他、口風琴、小提琴、長笛等，到旺角港鐵站E1出口的空地演奏《願榮光歸香港》、《Do You Hear the People Sing》、《肥媽有話兒》等歌曲，他們並高呼「光復香港 時代革命」、「香港人反抗」等口號。

高峰時一度有逾百名市民駐足欣賞，並一同大合唱。期間一輛警方機動部隊的車輛在對出彌敦道停泊，令現場人士一度緊張，但警員並未有下車。整個快閃活動歷時約30分鐘，過程和平。

快閃樂團的其中一名成員Martin表示，樂團在月初成立，現時約有50名成員，大部分成員最初並不認識。至於今次旺角快閃則是初次進行，事前有排練過數次。他們希望以快閃形式在各地區進行抗爭，令抗爭能夠遍地開花。