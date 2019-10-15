【禁蒙面法】深水埗的士撞人群被「私了」案　警再拘一男涉暴動

反修例風波持續，政府本月初宣佈以緊急法立《禁蒙面法》後，網民隨即於6日發起港島九龍遊行，示威者下午於深水埗設路障，其間一輛的士高速撞向人群，並撞倒兩名女子，隨後的士司機被拖下車「私了」。商業罪案調查科人員今日上午再拘捕一名32歲姓張本地男子，涉嫌「參與暴動」，他現正被扣留調查，為案件第二位被捕人士。

有目撃者指一輛的士鏟上行人路並撞向人群。（蔡正邦攝） 的士高速撞人群被「私了」 兩男涉「參與暴動」被捕 本月四日政府宣佈以緊急法立《禁蒙面法》，引發隨後的周日（6日）網民發起港島九龍遊行。期間有人於深水埗一帶設路障，至下午5時18分，有目撃者指一輛的士鏟上行人路並撞向人群，兩名女子倒地不起，有示威者見狀將的士司機捉下車「私了」。 警方商業罪案調查科人員曾於本月八日，凌晨於深水埗區拘捕一名20歲姓何本地男子，涉嫌「參與暴動」，及後獲準保保釋侯查，須於十二月上旬向警方報到。警方今日上午再拘捕一名32歲姓張本地男子，同涉嫌「參與暴動」，他現正被扣留調查。

警列暴動等案處理

警方指涉事的士於南昌街近龍悅道避開路障時被多人追打，其後沿欽州街往長沙灣道駛走。當駛至上址時，的士擋風玻璃被人以鐵枝打穿，鄭姓司機在車內被多人以鐵枝襲擊及拉扯，其後失控衝上行人路，並撞到一名23歲姓邱女子及另一名女子。其後，司機被拉下車及被多人圍毆。警方續指，到場後發現的士內約2萬元現金及一隻約值14萬元的手錶不見了。經初步調查，案件列暴動、有意圖而傷人、刑事毀壞、盜竊及交通意外有人受傷。

59歲的士司機受傷，半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其後回復清醒，受傷邱女清醒被送往明愛醫院治理。