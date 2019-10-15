【10.13遊行】涉鎅警員頸男生被控有意圖傷人　仍留院未上庭應訊

反修例行動持續，有網民上周日（13日）發起十八區商場「罷鷲」行動，演變成多區衝突。一名防暴警執法期間，疑遭18歲的男學生以利器襲擊頸部，警員隨即血流如注。該學生被控一項有意圖而傷人罪，今（15日）於東區裁判法院提堂，惟被告仍然留醫，案件押至本周五（18日）再訊。

被告許添力被控一項傷人罪，但因仍留院故未有上庭。(資料圖片)

+ 2

被告許添力，18歲，報稱學生，被控一項有意圖而傷人罪。控罪指，被告於今年10月13日，在觀塘港鐵站近A1出口天橋意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意

案件本於今天提堂，惟被告仍然留醫，案件押至本周五（18日）再訊。

控罪書上未有如常列出事主姓名，僅以X作代號。控方透露為保護事主安全而作此安排，並稱這是普通法所容許的。

控方只以傷人罪提控

昨日由警務署召開的記者會上，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華曾提及，警方當日是以「意圖謀殺」罪名，名作出拘捕，李亦有解釋指最終會否改以「傷人」罪名提控，仍有待律政處商討及決定。最後本案被告亦只被控有意圖而傷人。

李昨亦有在記者會上指出，無論有意圖而傷人，以及意圖謀殺兩罪，最高刑罰均為終身監禁。

案件編號：ESCC2329/2019