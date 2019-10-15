建築公司員工及五金零售商涉串謀行賄　涉及非法佣金約9,600元

廉政公署今日（15日）落案起訴一名建築公司員工及一名五金零售商東主，案情指兩人在安排供應五金材料予一個私營靈灰安置所建築工程時，涉嫌索賄及收賄。案件涉及貨品總值約20萬元，相關非法佣金約為9,600元。

兩名涉案人士分別為現齡31歲的維達地基工程有限公司助理項目經理梁緯綸，以及40歲的新恒發五金公司東主賴茂堅。梁緯綸被控兩項代理人索取利益罪名，他與賴茂堅同時被控一項串謀使代理人接受利益罪名。

案情指，梁緯綸案發時負責監察屯門青山村一個私營靈灰安置所的建築工程，約於2017年7月，他被指派物色一間五金零售商，以供應五金材料及設備予該項工程。

兩項索賄控罪指，梁緯綸涉嫌於2017年7月1日至28日期間，分別向賴茂堅及另一名五金零售商，索取金額相等於該兩間五金零售商所供應貨品價值的10%佣金，作為協助他們從維達取得購貨訂單的誘因或報酬。

串謀控罪指，梁緯綸及賴茂堅涉嫌於2017年7月29日至2018年8月29日期間，一同串謀使梁緯綸在無合法權限或合理辯解下，接受金額相等於新恒發向維達供應貨品價值的5%佣金，作為協助新恒發從維達取得購貨訂單的誘因或報酬。

兩被告已獲准保釋，將於本周四（17日）在屯門裁判法院答辯。