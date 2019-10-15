【禁蒙面法】網傳警方及港鐵員工破壞車站　港鐵澄清：無稽之談

近月港鐵鐵路網沿線設施屢屢成為示威者針對、攻擊對象，部分網傳言論質疑破壞車站實際是由警方或港鐵員工策劃。港鐵今晚（15日）主動發稿逐項澄清，指關於港鐵人員破壞鐵路設施，或港鐵讓假扮示威者的人士進行破壞的傳言，均屬「無稽之談」。 對於有言論指港鐵故意在繁忙時間關閉部分車站設施，港鐵則指大量車站設施於近期公眾活動中遭受不同程度的破壞，以扶手電梯為例，部分曾被水淹浸，乘客難以從外觀得知設施的破壞情況。

港鐵發稿澄清，指關於港鐵人員破壞鐵路設施，或港鐵讓假扮示威者的人士進行破壞的傳言，均屬「無稽之談」。（資料圖片）

港鐵表示，對於有人企圖以不實言論來掩飾「暴徒」惡行感到極為憤慨，批評相關言論不但顛倒是非，更對日以繼夜、努力不懈地復修被破壞設施的港鐵維修人員極不公平，「對此等不負責任的言論予以嚴厲譴責。」

港鐵就各項指控逐一澄清：

1. 八達通增值機運作正常？

港鐵指截至本月7日，已累計有85個重鐵車站（總數91個）及53個輕鐵車站（總數68個）先後受破壞，大量設施受到不同程度的損毀。港鐵引述有片段指，一台標示為受破壞的八達通增值機，實際上可如常提供增值服務，但事實上是謠傳，該台增值機曾遭破壞，其顯示屏受損，由於設施尚待維修，考慮到乘客使用設施時或有可能受傷，車站於設施上貼上未能使用的告示。

至於有部分設施如出入閘機，有人士指閘機能如常運作，港鐵指，其實不少設施均受到不同程度的破壞，部分在表面上看似未受到破壞，其實有零件受損，未能穩定地正常運作，若運作不穩定可能會出錯令乘客不便。

2. 繁忙時間故意關閉扶手電梯？

有指控稱港鐵故意在繁忙時間關閉部分車站設施例如扶手電梯，以製造亂象，讓乘客將不便歸咎於示威者。港鐵澄清，大量車站設施於近期公眾活動中遭受不同程度的破壞，部分設施因而未能投入服務。以扶手電梯為例，在暴徒肆意破壞期間，部分扶手電梯曾被水淹浸，乘客難以從外觀得知設施的破壞情況，然而實際上內部零件已被浸濕受損，需要較長時間復修，包括需先將水抽乾後再進行各項檢查及維修，並進行多項測試確保運作安全。

↓↓觀塘站、旺角站及將軍澳站近期受破壞情況↓↓

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3. 尚有後備零件未耗盡？

港鐵指近期暴力破壞升級，破壞範圍越來越廣泛，程度亦更劇烈，公司雖已靈活調配不同車站的設備或零件作維修，惟部分與票務設施有關的零件已耗盡，未能替換受損零件，港鐵已訂購新零件，雖然部分新零件已陸續到達，但離全部零件到埗還需一段時間。港鐵稱，工程團隊正盡其所能，包括盡可能維修受損的零件再用，或將其他車站完好無缺的設備調配至受嚴重破壞的車站，令車站可以維持基本服務水平等，盡量為乘客維持有限度的服務。

4. 警員或港鐵員工故意破壞車站？

港鐵指部分人士曾在車站關閉後，破壞車站出入口捲閘，強行闖入車站進行破壞，甚至縱火，不但危害鐵路設施安全，更嚴重威脅站內仍在值班的港鐵人員的安全。關於港鐵人員本身破壞鐵路設施或港鐵讓假扮示威者的人士進行破壞的傳言，港鐵批評是無稽之談，公司需要調派大量人手及以額外開支進行復修工作。港鐵譴責相關非法行為，已就有關事件報警。

觀塘站其中一個客務中心受到「火攻」而全毀。（資料圖片）

5. 車站關閉為何出現警員？

對於有警方出現在已關閉的車站而引起的謠言，港鐵表示，港鐵網絡的治安由鐵路警區負責，任何涉及治安的事件都會交由警方處理。若警方接獲情報，得知個別車站或有機會受到攻擊，警方或會因應情況派員前往車站執勤以維持治安。港鐵亦有就破壞車站事件報警，警方接報後會到車站調查及搜證。

6. 新增保安閘接駁電源後有安全問題？

港鐵承認最近於個別車站的出入口加設保安閘，加強車站關閉後的保安，重申有關設備不會接駁電源，車站會依據指示以人手拉開及收起，而供應商已就安全閘的設計及應用向公司提交了安全報告，公司亦已將新增有關設備通報相關政府部門。