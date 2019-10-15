建造業開工不足今年或全面凍薪　港鐵停運道路受阻令工友無法開工

反修例風波未停，本港諸多行業受影響。香港建造業總工會今日（15日）發布薪酬調整報告，宣布15個工種自今天11月起全面凍薪，是2007年之後首次再度出現全面凍薪的局面。有工會代表指是次危機乃人為導致，而近來港鐵停駛、示威活動令商場不營業，亦影響建造工人生計。 工會呼籲立法會議員在復會後可以停止拉布行為，令財委會盡快儘快通過700億工程撥款，促進經濟；工會更加希望政府採取有效措施，解決社會紛爭，令大家可以有工開。

建造業今年15個工種全面凍薪，是繼2007年以來再一次出現這種局面。（袁澍攝）

香港建造業工會表示，2018年至2019年財政年度，有700億的工程未獲得財委會通過，當中包括隧道、醫院、淡水廠等多個民生工程，若通過撥款將有效舒緩土木工程、建造行業及運輸行業的就業問題。香港建造業總工會理事長黃平表示，建造業活躍的工友有35萬，是次凍薪也是面對經濟下滑的無奈之舉，他希望立法會的一些議員可以不要拿經濟民生作為正式手段，令建造行業雪上加霜。

遊行示威影響建造業工人開工

是次凍薪是2007年以來再次出現全面凍薪的情況，當時因為2003年沙士後減薪和本港基建停滯多年，導致建造業凍薪多年，但工會指今年的凍薪與立法會未能批出撥款有關，「選個財委會主席都搞兩日⋯⋯完全是人為因素」。有業界代表反映，除了此前拉布導致工程撥款遲遲未批以外，近幾個月的遊行示威活動也令建造業受到影響，地鐵停運、商場不營業、道路受阻都會令工人無法開工，影響生計。

黃平指希望政府可以推出有效措施，令社會紛爭停止，社會恢復平靜後，各行各業都能恢復生機。

香港建造業總工會理事長黃平（右三）表示，建造業活躍的工友有35萬，是次凍薪也是面對經濟下滑的無奈之舉。（袁澍攝）

關於是次調薪，工會電話訪問共1800多名建造業工友，他們普遍反映受累經濟不景，建造業市場淡，開工不足，另外僱主因為工程量減少而普遍凍薪，甚至減薪、裁員。現時有36%工友薪酬甚至已經不及工會的參考價。

黃平表示，樓宇工程已出現裁員，首當其衝的一些年長、薪酬較高的技工；而亦有僱主採取隔日開工的方式，模板、混凝土、挖掘機的工人每月開工只有10日。裝修行業也因為經濟不景氣，新樓、舊樓工程量減少，不少裝修工人已經是失業或半失業狀態。有工友甚至已經轉行做銷售、看更等等，收入大不如前，生活面臨困境。

坭水建築業職工會副主席范佐文（右三）強調無工開的情況亦令到入行未久年輕人無法累積經驗，無法在行業繼續生存。（袁澍攝）

坭水建築業職工會副主席范佐文強調無工開的情況亦令到入行未久年輕人無法累積經驗，無法在行業繼續生存，若等到行情好轉或又會面臨人手短缺的問題。

面對如此不景狀況，工會強烈要求立法會停止拉布，儘快通過700億元工程撥款，提供更多就業機會；亦要政府加強工人職業技能培訓，提高工人競爭力。另外短期方面，工會希望政府加快「樓宇更新大行動2.0」計劃審批程序，並將樓齡門檻由50年放寬至30年，刺激中小建造業僱用更多工人；同時亦希望政府推行公營機構（包括學校）的全方位裝修、維修保養計劃，拓展公屋全方位裝修等。