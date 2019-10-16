【施政報告2019】畢業生批忽略青年問題　放寬首置仍難上樓

行政長官林鄭月娥於今日（16日）首次以視像直播方式，公佈新一份《施政報告》。香港社區組織協會連同基層市民一同觀看施政報告現場直播。市民關注土地房屋，醫療，退休，社會福利等議題。要求設獨立調查委員會、設立租津租管、全面回購港鐵等。 有副學士畢業生認為，今次施政報告忽略青年問題，認為放寬首置按揭樓價上限，未能助年青人上樓，又指現階段討論土地供應問題，「其實只係美好嘅願景」；建議應長遠為學生提供就職培訓，協助青年就業。

香港社區組織協會連同基層市民一同觀看施政報告現場直播。（張美華攝）

新一份《施政報告》較聚焦談及土地及房屋政策，其中一項政策為協助首次置業人士，政府會放寬首次置業九成按揭樓價上限，由現時400萬元提升至800萬元；而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由600萬元提升至1,000萬元，後者可以包括自用樓換樓按揭。

現年21歲的Paul認為今次施政報告忽略青年問題，認為放寬首置按揭樓價上限，未能助年青人上樓，因為「冇錢俾首期」。（張美華攝）

現年21歲剛完成副學士課程的Paul，承認過去曾借學生貸款幫補生活費。他坦言，今次施政報告，政府必須正視本港房屋問題，直言「而家青年人唔使諗上樓」，然而政府現時推出的政策，根本不能解決基層公屋輪候時間長的問題，現階段討論土地供應問題，「其實只係美好嘅願景」。

Paul亦認為，今次施政報告一如既往忽略對青年的支援，他指，即使政府放寬按揭保險貸款樓價上限，看似有助青年置業，惟「即使佢放寬幾多，我哋都係買唔到樓，根本就冇錢俾首期」。

土地供應政策治標不治本

至於政府發展新界棕地，他表示同意，認為有助提供更多住屋用地，但除此以外，Paul認為政府其他提供土地供應措施均以填海為主，實在是治標不治本。

建議政府應為學生供專業技能培訓

Paul續指，在支援學生方面，政府除了將學習津貼恆常化外，並沒有其他措施協助大專生和在職青年等。他建議政府，應為學生提供更多專業技能相關培訓，長遠增加學生就業機會。

▼2019施政報告懶人包▼

+ 5 + 4 + 3

現年69歲的標叔一家三口居住在不足60呎的劏房單位，他擔心租津將有篩查，申請門檻亦會非常高，難以申請成功。（張美華攝）

劏房戶憂租金津貼手續繁複難申請

另外，施政報告亦提及將透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援。林鄭月娥指，未來將邀請關愛基金把原本在紓困措施中，為低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以在2020年年底前完成推出恆常現金津貼計劃的研究。另外，她亦建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。

現年69歲的標叔與太太、女兒一家三口居住在不足60呎的劏房單位，標叔透露夫婦每月收入共約1.5萬元，惟租金卻用上三分之一，加上食飯位置近廁所、木蚤遍佈房間，女兒只能在床上以枕頭充當桌子做功課，標叔直斥生活環境惡劣。

已經輪候公屋逾4年的標叔直批，今次施政報告即使設租金津貼，但擔心租津將有篩查，申請門檻亦會非常高，難以申請成功，他表示過去就是因手續繁複，「所以我執紙皮，都冇申請過綜緩」。對於施政報告指有望縮短公屋輪候時間，他則指香港人對公屋是需大於求，因為政府難以靠推出逾萬單位，應付龐大的住屋需求。