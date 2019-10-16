【施政報告】五招派糖　交津、綜援租津加碼　中小學開學津貼2500

特首林鄭月娥今早（16日）在立法會宣讀其任內第三份施政報告，當中施政重點大部分聚焦在房屋及民生政策上。 新一份《施政報告》內，共有五大派糖措施，包括關愛基金會再向低收入家庭提供「一次過生活津貼」；綜援家庭租金津貼提升近一成；中學、小學及幼稚園日校學生的每人2500元的津貼，將於2020至2021學年恆常化；全面調高在職家庭津貼金額，增加住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%；交通津貼提高至400元等。

特首林鄭月娥今日（16日）透過視像發表2019年度施政報告。（政府新聞網截圖）

新一份《施政報告》內，林鄭月娥在第四章以「改善民生」為題，並提出多項派糖措施。措施包括，關愛基金會在原本在紓困措施中為低收入家庭，非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士再提供的「一次過生活津貼」，津貼下個年度先後發放兩次，政府會在2020年年底前完成推出恆常現金津貼計劃的研究，又建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。



綜援家庭租金津貼提升近一成

《施政報告》提出改善綜合援助計劃，同時鼓勵就業。新措施包括將每月最高豁免計算入息限額由2,500元至4,000元，以及按住戶人數把租金津貼的最高金額增加約3%至27%不等。政府消息人士指，政府計劃將綜合援助1人家庭租金津貼由現時的1,885元提升至2,400元；2人家庭租金津貼由3,795元提升至4,200元；6人家庭則由6,610元提升至7,400元，預計最快明年中實施。對於新實行的租金津貼的效用，該消息人士指無法預計當時的租務狀況，因此無法預計效用。



而按照現時規定，60至64歲的綜合援助申請者需要積極尋找工作，若失業需約見社工，由社工輔助就業。政府消息人士指，政府將鼓勵60至64歲長者就業，惟不會對失業者有任何法則，60至64歲綜援受惠人依然可以獲得長者綜援津貼。



政府同時計劃，將多項補助金和特別津貼擴展至合資格非長者健全受助人。政府消息人士稱，補助金將涵蓋牙科服務、購買眼鏡、電話津貼等。至於為何不全面提升綜援津貼金額，政府消息人士透露，若全面提升金額將對政府的財政有很大影響，而現時政府每年向綜援計劃注資約200億元。



在職家庭住戶津貼提至至25% 兒童津貼增加40%

另外，在職家庭津貼金額會調高，計劃下與工時掛鈎的住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。若以育有兩名合資格兒童的四人家庭為例，在計劃下可領取的最高金額將由現時每月3,200元增加至每月4,200元，增幅逾三成。

政府消息人士指，政府計劃將現時的全額兒童津貼1000元提升至1400元；3/4額兒童津貼由750元升至1050元；而半額由500元提升至700元。



同時，該消息人士稱，政府計劃全面提升住戶津貼，工作時數144小時至168小時的申請人可獲最高1000元、3/4額津貼750元或半額津貼500元；而工作時數168小時至192小時者則可獲得最高津貼1200元、3/4額津貼900元、半額津貼600元；而工作時數逾192小時者，則可獲得最高津貼1400元、3/4津貼1050元、半額津貼700元。政府預計在明年第二季推出新措施。在新措施下，若以一個育有兩名合資格兒童的四人家庭為例，可領取的最高金額將由現時的每月3200元增加至每月4200元。



而按照現時規定，若父母未能獲得在職家庭津貼，其孩子的兒童津貼同樣將不獲發放。故坊間有訴求指，父母的就業情況不應影響兒童的基本生活權利；故要求政府單獨考慮兒童津貼的發放，即將兒童津貼和在職家庭津貼脫鉤，政府消息人士指，政府無意將兩者脫鉤，而在職家庭津貼的原意亦是鼓勵就業，並以多勞多得的形式發放津貼，故當父母工時越長。所獲得的津貼亦會越多。

在今年年初實施的「公共交通費用補貼計劃」，每月補貼金額上限將由現時300元提高至400元。（資料圖片 / 李澤彤攝）

中小學幼稚園學生2500元津貼明年恆常化

在教育方面，新措施包括增加2,500個豁免全費名額、放寬申請資格、提高資助額、為有特殊學習需要學童提供額外資助及簡化經濟審查程序等，預計可惠及超過5,700名學童及其家庭。中學日校、小學和幼稚園學生的一次性2,500元的學習津貼，會2020/21學年起恆常化，每位學生每年會獲得2,500元學習津貼，預計全港約有90萬名學生受惠。

交通津貼上限增至每月400元

公共交通費用補貼計劃亦會加碼，補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的四分之一提升至三分之一，每月補貼金額上限由現時300元提高至400元，政府每年補貼金額將由23億元增加至約31億元。此外，政府會建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，豁免新隧道和青嶼幹線的收費；將軍澳 – 藍田隧道在2021年年底啟用時，同樣豁免新隧道和將軍澳隧道收費。



建造業工人職業康後服務 計劃將於2022年推出

今份《施政報告》又提到要改善職業康後服務，建議為建造業工人推出一個為期三年的先導計劃。政府消息人士稱，計劃將於2022年推出，政府將尋找合資格私營醫療服務提供者為建造業工傷僱員提供醫療服務，涵蓋骨科治療、物理治療、職業治療等；在此計劃下，因工傷而獲6星期或以上病假的建造業僱員可免費到特定醫療機構接受治療。該消息人士稱，去年因工傷而獲病假逾6星期的建造業僱員達2,300人，政府並未為計劃受惠人數設限，亦未透露計劃的注資金額，指將會以建造業僱員實際需要開展計劃。

長者社區照顧服務券增至8,000張



行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，在長者社區照顧服務券試驗計劃下，增加1,000張服務券指總數8,000張。在綜合家居照顧服務（體弱個案）下增加3000個服務名額。政府消息人士稱，期望藉計劃為有需要人士提供到戶照顧、陪診、家居清潔等服務。

《施政報告》中提出，為加強課餘託管服務，將多項優化措施，包括增加2500元個豁免全費名額、放寬申請資格等、提升資助額，為有特殊學習需要的學童提供額外資助。政府預計有關措施可惠及超過5,700名學童及其家庭。政府消息人士稱，政府將課餘託管服務的受惠家庭由現時的單親家庭拓展至所有家庭。