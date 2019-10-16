【施政報告2019】加快建2383伙紀律部隊宿舍　半數供已婚初級警察

2019年《施政報告》今日（16日）公布，其中在《施政報告附篇》提到，正加快興建5個部門宿舍項目，包括︰香港仔田灣懲教署職員宿舍，將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍、慈雲山雙鳳街海關職員宿舍、將軍澳第123區寶琳路海關職員宿舍，預計可於今年第四季至2022年底內陸續落成及入伙。 據當局數字，5個宿舍項目共提供2,383個單位，其中以粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍最多單位，佔整體近半，有1,184個單位。

粉嶺警務人員宿舍2020年竣工

當局將加快興建5個部門宿舍，共涉2,383伙，料今年內至2022年底可陸續落成及入伙。按提供單位數量，最多是粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍，有1,184個單位。翻查保安局向立法會提交文件，該工程於2017動工，料2020年第四季竣工。

其次是將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍，有648個單位，預期2021年第二季 竣工；將軍澳第123區寶琳路海關職員宿舍、慈雲山雙鳳街海關職員宿舍，分有306個、175個單位，將2022年竣工；香港仔田灣懲教署職員宿舍，有70個單位，原定今年第二季竣工。

保安局：加強宿舍保安

至於去年底已落成的九龍杏林街入境處職員宿舍及將軍澳魷魚灣村道海關員佐級職員宿舍，已分別於今年1月及5月完成入伙。另外，觀塘將軍澳道職員宿舍的建造工程亦於今年6月完成，並於8月起陸續入伙。三個宿舍共涉712伙。另因應現時社會情況，保安局會按宿舍受衝擊情況加強保安。

據了解，截至今年9月，紀律部隊人員的宿舍合共有2.3萬個單位，當中約600至700個是今年新增單位。目前輪候宿舍時間，按職級而言，督察級須等候1至2年、員佐級須等4至8年。按部門，入境處合資格人員平均要輪候5年；海關人員為3.3年；懲教署及消防處人員分別平均要輪候2.9年；警隊為3.6年；政府飛行服務隊為1.2年。

鼓勵少數族裔加入紀律部隊

紀律部隊會加強招聘及外展的工作，鼓勵少數族裔加入紀律部隊，亦會通過其到校外展及少年警訊的活動，增加與少數族裔兒童及青少年的互動。

窺淫及偷拍罪行立法建議 料年內公眾諮詢

另外，與保安局相關的措施，包括就建議修訂《刑事罪行條例》（第200章）， 以對窺淫及未經同意拍攝私密處訂立新的刑事罪行，消息指，最終報告書即將出爐，目標今年內展開為期3個月的公眾諮詢。

深圳灣口岸明年實施24小時通關

《附篇》提到粵港澳大灣區方面，當局計劃把深圳灣口岸的通關時間延長至24小時，消息指，於2020年內將開始分階段實施，原因包括深圳灣口岸的出入境人次，由2013年的3,200萬, 增至2018年的4,400萬人次，成為全港最繁忙的管制站，已遠多於目前24小時通關的落馬洲管制站，該管制站最高出入境人次約為2,800萬人次，以及預期大灣區人流將上升。

已審核逾1.1萬宗積壓免遣反聲請

免遣反聲請方面，入境處去年已完成審核超過1.1萬宗積壓聲請，餘下有約300人等候處理聲請，現仍有1.3萬名免遣反聲請人士因不同原因留港，如正等候向酷刑聲請上訴委員會上訴，正進行司法覆核或刑事程序，或正等候遣返。

另外，會向「消防安全改善工程資助計劃」額外撥款35億元， 資助更多合資格舊式商住樓宇業主，履行《消防安全（建築物）條例》下提升消防安全的要求。

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