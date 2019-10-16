【施政報告2019】調查：逾六成受訪者不滿　滿意率及評分歷史新低

行政長官林鄭月娥今日（16日）發表2019年《施政報告》，主要就土地供應及房屋政策範疇着墨。香港民意研究計劃今日下午隨即進行民調，結果發現共有65%受訪者對《施政報告》表示不滿意，表示滿意者合共只有17%。 滿意度評分方面，以100分代表非常滿意，今屆《施政報告》的平均分只有29.7分。參考過往數據，不論滿意率或評分，今屆《施政報告》均創歷史新低。

香港民意研究計劃今日下午隨即進行民調，結果發現共有65%受訪港人表示不滿意。（李澤彤攝）

香港民意研究計劃今日下午以網上問卷、電話訪問形式，成功訪問745名18歲或以上操粵語的香港居民。

結果發現，表示「非常滿意」及「滿意」今屆《施政報告》的受訪者，分別佔6%及11%，合共17%；8%受訪者表示「一半半」；表示「非常不滿」及「幾不滿/唔係幾滿意」分別佔47%及18%，表達不滿者合共佔65%；「唔知/難講」則佔9%。

附表一（香港民意研究計劃）

對於《施政報告》的滿意程度評分方面，0分代表非常不滿，100分代表非常滿意，平均分只有29.7分。

翻查民意研究計劃的同類調查歷史數據，林鄭月娥今屆的《施政報告》滿意率及評分，為1999年回歸後首份《施政報告》發表以來最低，不滿意率更是大幅拋離（詳見附表一及二）。

附表二（香港民意研究計劃）

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