沙田、何文田幼稚園爆急性腸胃炎　 共46名學童痾嘔　1人仍留院

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查兩宗急性腸胃炎爆發個案，涉及分別在何文田的何文田浸信會幼稚園，及在沙田的聖母無玷聖心幼稚園，受影響的幼稚園學生共46人，年齡介乎2至6歲，其中一人仍需留院。

何文田浸信會幼稚園的爆發個案涉及學童共14男12女，就讀級別為K1至K3。 （學校網頁截圖）

涉事的兩間幼稚園，分別位於何文田南村第五座適文樓地下的何文田浸信會幼稚園，以及位於沙田文禮路31-37號的聖母無玷聖心幼稚園。

何文田浸信會幼稚園的爆發個案涉及學童共14男12女，年齡介乎2至6歲，就讀級別為K1至K3。他們自10月16日起陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛，當中14人已求醫，一名5歲男童需入院接受治療，現時仍留醫仁安醫院。全部病人情況一直穩定。

而聖母無玷聖心幼稚園的爆發個案涉及學童共10男10女，年齡介乎3至4歲，就讀K1及K2。他們自10月9日起陸續出現嘔吐及腹瀉，當中16人已求醫，一名3歲女童曾到威爾斯親王醫院接受治療，經治療後已出院，她的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。所有病人情況一直穩定。