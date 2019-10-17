港島公立醫院24小時通波仔服務延後兩年　資深醫生流失致人手不足

港島東醫院聯網總監陸志聰今日（17日）公布聯網2019/20年度工作計劃，他透露原定本年度推出的24小時通波仔服務，因人手緊張需延遲推出，皆因有3至4名資深的心臟專科醫生離職，整個聯網只餘下5名顧問級心臟專科醫生。 陸志聰稱，最理想是有8至9人團隊確保服務安全，待現正接受專科培訓的醫生完成考核後，最樂觀可於兩年後推出24小時通波仔服務，惟難以估計此期間會否再有醫生流失，影響服務的推出時間。

（左至右）東區醫院內科顧問醫生許紫珊、港島東醫院聯網總監陸志聰、東區醫院內科部門主管勞偉祥，簡介來年工作計劃。（陳倩婷攝）

原定19/20年由港島東、西聯網合作推行

陸志聰透露，近日有幾位港島東聯網的心臟專科醫生離職，其中三、四位年資較資深，而整個聯網只剩下5名顧問級醫生，分別是東區醫院有2名顧問醫生、2名副顧問醫生，律敦治醫院則有1名顧問醫生。

而計劃中的24小時通波仔服務，是今年初提出，原定2019/20年度內由港島東與港島西聯網合作推行。陸志聰指，受人手問題影響，該服務無法如期推出。他解釋，24小時通波仔需要有年資、獨當一面的醫生負責，最理想是由8至9人團隊提供服務，他對服務需延期感可惜。

陸志聰預計，待正接受專科培訓的醫生完成考核後，最快兩年後可重推服務，但期間未知會否再有人手流失。他承認兩年是一個樂觀的估算，亦坦承從院外招聘本地或海外的心臟專科醫生的成功機會很微。東區醫院內科部門主管勞偉祥透露，院內現時有3至4名正接受心臟專科培訓的駐院。

許紫珊稱，新病房助醫護更集中照顧血液科病人。（陳倩婷攝）

新設血液腫瘤科病房 助急性白血病、淋巴癌病人

雖然24小時通波仔服務未能如期推出，但港島東聯網仍有新服務投入。新公布的港島東聯網2019/20年度工作計劃中的重點之一，是善心人士捐贈2,500萬元興建的血液腫瘤科病房，每年營運費預計1,900萬元，其中約900萬元為醫護薪金，餘下則用作機件運作等開支。

主理新病房的東區醫院內科顧問醫生許紫珊指，新病房為血癌患者如急性白血病或淋巴癌病人而設，這些病人免疫力較弱，即使傷風感冒亦可能致命，新病房內設10間獨立病房，每小時更換室內空氣12次，減少過往病人住在普通內科病房時交叉感染的風險，亦更方便醫護集中照顧。其中4間獨立房加設前房控制氣壓及氣流，確保病房更潔淨，適用於需要進行自體骨髓移植的病人入住。連同兩間多床房分別提供5至6張病床，整間血液腫瘤科病房最多可提供22張病床。

東區醫院去年共有約320名血液科病人，許紫珊指，一般而言病人每次需住院3至4星期，過往數字顯示同一時間約廿多人需住院，許紫珊說，萬一新病房病床不足，院內仍有個別病房可騰出病床借用。

陸志聰表示，預計需要7名護士及18位支援組別同事在新病房工作。病房經理馮麗嬌指，新病房預計今年12月中投入服務，營運之初除她自己以外，已確定會有兩名資深護師提供服務，亦會從其他病房調配有血液科經驗的護士加入。

新年度需增聘近300醫護

港島東聯網其他新增的服務包括增加69張病床，其中10張是律敦治醫院的日間床，以及59張東區醫院的住院病床。

上年度港島東醫生及護士流失率分別為5.9%與6.6%，陸志聰形容與醫管局整體數字相若，新年度預計需額外聘請近300名醫護，分別需要15位醫生、88位護士、26位專職醫療及藥劑、以及逾140名支援組別同事。