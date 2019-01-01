港島東普通科門診重覆注射流感疫苗　六旬病人激動暈倒

一名6旬女病人在2018年11月尾被重覆注射流感疫苗，激動暈倒！涉事門診為醫管局港島東聯網轄下的柴灣普通科門診，該名女病人得知被重覆注射疫苗後，擔心身體出現不良反應，最終激動暈倒去，要到東區醫院接受治療。門診就事件向醫管局總部呈報早期事故，據了解，門診及後曾多次豁免病人的門診治療費用。另外，有前線員工斥管理層要醫護人員「追數」，務求令流感針注射人數「達標」，令壓力爆標。 醫管局承認事件，指重複注射疫苗沒有對該病人造成嚴重的即時或長遠影響，診所亦已就上述失誤，向病人及其家屬解釋並且致歉，院方亦即時提示同事加強警覺性。門診亦為該名病人提供了面診跟進，而有關的治療費用，有關部門稍後會向保險公司申報及跟進。

柴灣普通科門診有護士為病人重覆注射流感疫苗。（盧翊銘攝）

該名65歲女病人於11月24日在丈夫陪同下，到柴灣普通科門診見醫生並注射疫苗，護士在病人注射疫苗後發現她已接種同樣疫苗，並向病人解釋，惟病人得悉後情緒激動，擔心重覆打針對身體產生不良影響，病人其後身體不適並暈倒，由診所姑娘叫救護車送東區醫院急症室冶理。門診已就事件向醫管局呈報早期風險通報。

有醫護透露，該名病人事後多次到柴灣普通科門診求診被視為 「貴賓」，及後每一次看醫生也是免費，質疑是違反守則。

該名員工又指，院內管理層不但催逼同事打流感針，更加要同事「追數」，務求令流感針注射病人數目「達標」，令員工壓力「爆煲」，指是次事故源於人手不足下，要「追數」會容易出錯。

病人治療費用將向保險公司申報

醫管局回覆指，診所護士錯誤地為該名65歲女病人注射了兩劑流感疫苗。護士其後發現錯誤，並即時通知當值醫生為病人進行診斷，事件並沒有對該病人造成嚴重的即時或長遠影響。而診所已就上述失誤，向病人及其家屬作出解釋並且致歉，院方亦即時提示同事加強警覺性。為密切監察病人在接種疫苗後的情況，門診特別為該名病人提供了面診跟進，有關的治療費用將由相關部門向保險公司申報及跟進。院方已透過早期事故通報系統將事件呈報醫院管理局總辦事處。

若長者血液內抗體不足 需注射兩針疫苗加強抗體

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，接種多劑疫苗不會構成明顯的壞影響，亦有長者因為血液中抗體不足，需要注射兩支疫苗，但當中需要相隔最少兩星期，才會有效加強抗體，而短時間內重覆注射則未必能加強其抗體。崔俊明又指，護士為病人注射疫苗前會向病人查詢是否對藥物敏感及查看打針紀錄，但或有醫護人員已經習慣工作程序及工作忙碌而出錯。崔俊明又指，若病人情緒激動，應由第三者向病人解釋，平復病人情緒。