【葵盛東倫常案】兒子不堪壓力弒病母後跳樓　獲救後失憶　認誤殺

葵盛東邨兩年前發生弒母案，患有抑鬱症的男子並需照顧長期臥床的七旬病母，疑因不堪壓力，在住所用菜刀斬死病母親後，再從16樓單位跳樓自殺，惟他飛墮至斜坡受傷，並被救回，但對曾寫遺囑等事全無記憶。兒子今(18日)在高等法院承認一項誤殺罪，法官把判刑押後至下月5日，期間索取被告的背景和感化報告，以評估其重犯機會。

事件發生於葵盛東邨盛安樓16樓一單位（箭嘴示）。 （鄧栢良攝）

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被告與母及兩名外傭同住

被告李家輝，36歲，案發時為物業管理公司合夥人，今出庭時頸和腰都戴上固定器。他承認於2017年10月8日早上，在葵盛東邨盛安樓的住所，誤殺其77歲母親廖玉桂(下稱：廖)。

案情指，廖患有膽石和糖尿病等，身體欠佳，需長期臥床。她多次向被告表示想了結生命。被告與廖以及兩名外傭同住。

被告17歲患抑鬱症

被告自17歲起，已患有抑鬱症。案發前兩日，他寫下遺囑，把個人財物留給廖。若廖較他早離世，財物則留給他人和慈善組織。

案發當日早上，被告指示外傭離開，之後在廖的房內用菜刀斬向廖的頸，廖最終因頸受多處刀傷而不治。

弒母後在單位躍下

被告在同日中午近12時，由16樓的單位跳下，飛墮至大廈旁的斜坡。他當時嚴重受傷，但仍然清醒，並向到場的警員稱，廖在單位內，又稱他因深感壓力才跳樓。

警員破門入屋，發現廖在床上，稍後被宣告不治。警員又在單位內檢獲染血的菜刀、手套和口罩，以及被告的遺囑。

被告事後患失憶症

被告被送院救治，留醫36天。他在隨後的錄影會面中稱，他已忘記在寫遺囑後發生的事。

控方在案情指，被告案發時患有抑鬱症，影響判斷能力，而他事後患上失憶症。

案件編號：HCCC89/2019