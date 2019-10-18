【8.31太子站】警欲向15歲被捕少年申請保護令　官認為無必要拒頒

反《逃犯條例》引發連月示威，今年8月31日有警員進入港鐵太子站與市民衝突，並拘捕多人。一名當晚被捕的15歲少年，事後未被起訴任何罪名，警方向法庭申請保護令。案件今（18日）於九龍城法院少年庭再提訊，辯方指社會福利署的報告正面，指少年自律，裁判官黃國輝考慮到少年的家庭及背景等因素，認為毋須頒發保護令，拒絕控方的申請。辯方即指是次申請有濫用司法程序之嫌，稱會考慮申索訟費。

15歲少年在8.31太子站被捕，警方要求法庭頒保護令，但裁判官最終認為並無必要。(資料圖片)

土生土長的少年，於今年8月31日晚上11時左右，在太子站被警方拘捕，並被指他涉嫌參與非法集結。他今由資深大律師潘熙及大律師黎建華代表，其母親、兄長及校長亦有一同旁聽。

少年只參與獲批准的公眾活動

資深大狀潘熙引述福利報告指，感化官認為少年自律、有責任感，亦樂於助人，成績優異，積極參與課外活動。他和家人相處融洽，校方也全力支持他。潘透露，少年會與兄長一起出席獲批不反對通知書的活動，並會避開危險的情況。少年表示會更努力讀書，希望成為專業人士，貢獻社會。

少年上次應訊獲准保釋，其間須守9至6時的宵禁令，社工曾突擊致電檢查10次，未發現他有違反禁令。社工總結指，少年絕不會失控導致自己或他人受傷，認為並無必要頒下保護令。

無證據顯示少年曾做犯法事

潘續道，控方提交的申請文件只是按範本「砌出嚟」，內文以「她（her)」來稱呼少年，且無說明他做了什麼違法行為。該文件指警方拘捕了50多人，當中包括身穿黑色上衣的少年。潘補充，太子站是少年歸家的必經之路，他當時僅只出現於B出口，手套及口罩皆置於背囊內，沒證據顯示他做了任何犯法的事。

黃官考慮後，認為按當事人的背景、家庭關係、學校支援，毋須頒下保護令，遂拒絕警方申請。

辯方指濫用司法程序擬索訟費

辯方隨即稱或會申索訟費，指少年當時沒有叫囂或衝擊，被捕時也沒逃跑，控方是無理作出申請，認為有濫用司法程序之嫌。

黃官即表示，如需索堂費，須於兩周內呈交文件，控方再於其後兩周內交書面回應。法庭會再決定要否開庭處理。

支持者開庭前為少年祈禱

約50人在庭外支持少年，當中大部份為同學及校友，眾人在開庭前為他祈禱。少年散庭後表示心情平復，因有先例參考而未有太緊張。警方在此案前對另外三名13至15歲的男女，在未有控告任何罪名下，向法庭申請保護令，全部被法庭拒絕。

案件編號：KCJP122/2019