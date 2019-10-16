【逃犯條例】稱看8.31直播後不敢坐港鐵　市民向盧偉聰索償案押後

警察8.31晚闖港鐵太子站襲擊乘客，高等法院前法庭書記早前就此入稟小額錢債審裁處，指此舉違反《警察通例》使用「最低武力」的指引，他看到直播後不敢乘搭港鐵，疑患上創傷後壓力症候群，遂向「一哥」盧偉聰申索5000元精神賠償。代表一哥的律政司指他與當事人並無緊密關係，申請剔除案件；前書記則回應香港人透過遊行示威等產生共同情感。審裁官將案件押後至明年1月3日再訊。

8月31日，警方在港鐵太子站列車內揮動警棍、施放胡椒噴霧，多人受傷流血。（資料圖片 / 余俊亮攝）

申索人為譚志輝，被告為盧偉聰，由律政司代表。

律政司要求剔除訴訟

律政司指譚並非乘客的父親兄弟，雙方無親密情感關係，申請剔除訴訟。譚反駁指，雖然不認識當事人，但他們透過遊行示威等活動連繫起來，萌發港人共同情感。據了解，他考慮傳召中大退休教授馬傑偉及香港民意研究中心總監鍾庭耀，就香港人身分認同作供。

聲稱看到直播鏡頭感不安

申索書指，警方以警棍毆打沒有威脅的乘客，違反《警察通例》中「使用最低程度武力」的指引，情況比朱經緯案更加嚴重。譚看到TVB直播的「恐襲式」殘暴鏡頭後，深感不安，除了發噩夢更會害怕乘搭港鐵。

案件編號：SCTC37789/19