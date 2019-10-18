【10.13衝突】涉割傷警員頸青年被拒保釋　控方指事主仍難以說話

反修例行動持續，網民周日（13日）發起的十八區商場「罷鷲」行動，當日一名防暴警疑遭18歲男學生以利器襲頸流血。該學生被控一項有意圖而傷人罪，今午（18日）出院應訊。被告暫毋須答辯，頸傷深5厘米的警員現仍難以說話，未能錄口供。案件押至12月27日再訊，以待警方再作調查，屆時控方亦會正式申請隱去受傷警員的名字。被告被拒保釋，還柙監房看管。約80人到庭旁聽，散庭時有人向被告喊：「堅持呀細路！」

數十名支持者到庭聲援被告許添力，得知許未能保釋，也在囚車位守候。(林樂兒攝)

18歲被告許添力生於內地，9歲時來港；現就讀中六，其老師今亦有到庭。他被控於10月13日在觀塘港鐵站近A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

警方需時查看新聞片

控方申請押後至明年1月8日再訊，因當日有另一案件同樣會正式申請以字母代稱涉案的警員。此外，警方亦需時查看新聞片段、檢查被告的手機，以及為X錄取口供。

主任裁判官錢禮提到另一宗涉匿名申請的案件與本案無關，最終將案押後至12月27日。散庭時，有旁聽者為被告打氣，並斥警方無法無天，「專門恰細佬」。眾人其後守在囚車位，聲援被告。

事主至今仍難以說話

據了解，X受傷2日後脫離深切治療部，現於另一醫院就醫。他被𠝹刀刺頸，傷口深5厘米，因神經線切斷而難以說話。警方未有在現場或被告身上搜到𠝹刀，但有傳媒拍到過程。控方現有5名證人，為包括事主在內的4名警員，及1位醫生。

案件編號：ESCC2329/2019