【逃犯條例】工展會不取消　展期縮短2日　提早晚上8時結束

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過四個月，不少大型活動均因應社會現況相繼取消。 主辦工展會的中華廠商聯合會今晚（18日）宣布，於12月舉行的工展會不會取消，但因應持續升溫的社會活動，展期由原訂的24天縮短至22天，而開放時間亦提早兩小時結束，在晚上8時關閉。

第54屆工展會將會如期舉行。（資料圖片／張浩維攝）

今屆工展會將於12月10日至12月31日舉行，展期亦由原訂的24天縮減至22天，不會跨進新一年；而開放時間將會由原訂每日上午11時至晚上10時，縮短至在晚上8時結束，展期的最後一天則會於下午6時結束。

門券減價三分一 加強場內保安

此外，今屆工展會將會下調門券收費，由以往12元減至8元，以吸引更多人士進場。廠商會指，因應持續升溫的社會活動，及公共交通網絡受到嚴重影響，對舉辦大型戶外展覽帶來極大挑戰；大會亦將加強場內保安及應變措施，以保障入場人士、參展商和員工等的安全。

↓↓上屆工展會逼爆情況↓↓

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參展商如退出 可獲退還款項

廠商會指，因應近月社會情况存在很多不明朗因素，廠商會將與參展商保持緊密溝通，同時讓參展商注意是次參展的重要事項及講解展會的最新安排。另外，工展會亦重新接受參展商報名，若參展商衡量情況後決定退展，大會將全數退還已繳交的參展費等費用，而來屆參展機會亦不會受影響。廠商會將密切注意事態發展，日後如有需要可能會再作調整。

安記海味及阿波羅雪糕承諾參與

安記海味發言人表示，早於上星期已跟工展會主辦單位廠商會聯絡，答允如常參加。發言人説，「工展會係香港零售界的一項年度盛事，如果佢可以如期開放，當然會出席啦。」她説，夏季舉行的美食展及工展會可以說為每年度的「生意指標」之一，不少人會在展期內購買蔘茸海味，為每年冬至及團年飯準備，若主辦商決定取消活動，對年度營業額有一定的影響。

阿波羅雪糕市場部發言人則説，早前已答應主辦商會在工展會內擺放攤位，因為工展會是香港品牌的一項盛事，加上為多年合作夥伴，若能成功舉辦，必然會參加。