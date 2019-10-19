【逃犯條例】港大校友開特別會員大會　促林鄭月娥辭任校監

反修例風波下，香港大學校友關注組早前推動港大畢業生議會，於今日（19日）召開特別會員大會，出席校友及教員會就兩項動議進行表決，包括「要求林鄭月娥辭任校監」，以及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」。

港大校友會舉行特別會員大會，促校長支援被捕學生。（梁鵬威攝）

港大畢業生議會特別會員大會在上午約9時半開始，其後會議暫停，多人排隊輪候入內表決。據港大校友關注組facebook「堅守港大百年基業 HKU Last Line of Defence」的帖文，排隊入內表決的人龍長達400米。

據關注組facebook發放的資料，動議要求林鄭辭任校監一職的港大校友關注組副召集人麥東榮今早發言時批評，林鄭在過去4個月來為香港帶來極大破壞，令港大人難以相信其能力；麥東榮又形容現時自由正逐漸被剝奪，希望動議可行使校友的權利，深信堅持下去終可達到目標。

港大校友關注組副召集人麥東榮（右）批評，林鄭在過去4個月來對香港帶來極大破壞，令港大人難以相信其能力。（「堅守港大百年基業 HKU Last Line of Defence」facebook專頁相片）

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期望港大校長站在真相和良知的一邊

至於動議要求港大校方支援在反修例風波中受傷或被捕學生的動議，由港大校友關注組成員張韻琪提出。她指出，反修例運動以來約2400人被捕，當中三分一為學生，惟校長張翔未有如中大校長段崇智及樹仁大學副校監胡懷中般，展示對受影響同學的同理心及提供支援，希望港大「會站在真相和良知的一邊，同時亦希望港大能為受影響學生提供協助」。