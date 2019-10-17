【醫委會】港大深圳醫院院長盧寵茂參選醫委會　四人爭兩席

負責醫生註冊及處理醫療投訴的醫務委員會，其中兩個醫生代表席位任期屆滿，換屆選舉現正舉行。該兩個席位的現任委員是香港大學感染及傳染病中心總監何栢良及醫學會前會長蔡堅，二人均會競逐連任，要面對參選的港大深圳醫院院長盧寵茂及香港皮膚科醫學院前院長陳衍里競爭。 有業界人士質疑，盧寵茂及陳衍里以往一直無參與醫委會的事務，不明白二人為何突然關心醫委會。《香港01》曾聯絡盧寵茂，暫時未獲回覆，而陳衍里就稱他多年來對醫學法律都感興趣，希望加入醫委會推動改革。

今次參選醫委會的有港大深圳醫院院長盧寵茂。 （資料圖片／梁鵬威攝）

醫委會其中兩個由全體註冊醫生選出的醫生席位任期屆滿，現任委員何栢良和蔡堅均會競逐連任。醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡透露，今次參選的還有盧寵茂及陳衍里。

黃任匡在其個人Facebook向同業講述此事，指出醫委會有全港醫生發牌及除牌的權力，亦負責為來港執業的海外醫生水平把關，他呼籲同業盡快投票，不需等待11月20日的截止投票期。

陳衍里：醫委會過於保守 希望推動改革

記者向陳衍里了解他的參選原因，他稱多年來對於醫學法律十分有興趣，會研究醫委會的個案判詞。他批評現時醫委會的聆訊並無指明被控的醫生違反了專業守則的哪一章節，又指醫委會過於保守，連醫生過往的履歷也不肯公布，他希望加入醫委會，推動相關的改革。記者曾聯絡盧寵茂，暫時未獲回覆。

何栢良早前曾出席瑪麗醫院的醫護集會。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

何栢良指，今次是他第4次參選醫委會成員選舉，以往3屆都成功當選，他認為有競爭才有進步。被問到是否有信心當選，他稱「我對香港醫生有信心」。他續指，據他了解，盧寵茂及陳衍里並無擔任過醫委會成員，也無參與醫委會轄下小組，以往也不曾參選。

蔡堅就指，他已擔任醫委會委員20年，以往出選時都能成功當選，對於有人一同競爭席位無任歡迎，自己會以平常心面對，被問到是否有信心，他指「挑戰再大都試過」。他又指，自己競逐連任，是希望「確保不讓政府插入搞亂」，例如守住引入海外醫生的門檻。

蔡堅指他已擔任醫委會委員20年。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

有業界人士質疑，盧寵茂及陳衍里以往一直無參與醫委會的事務，不明白二人為何突然關心醫委會。該名人士提到，早前醫學界立法會議員陳沛然都曾預言，在半年內會有組織針對醫生秋後算帳，而該名人士估計，醫委會在處理海外醫生考試及實習的問題上，或引起政府不滿；加上近月的社會事件有醫生曾被捕，也有醫生發表個人意見，未知建制陣營是否有所盤算。