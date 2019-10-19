【10.20遊行】西九龍站周日只供持車票乘客入站　中午停現場售票

反對修訂《逃犯條例》風波持續，民陣原訂於周日（20日）舉行九龍區遊行，惟昨日被警方發出「反對通知書」，提出上訴後被駁回。 九龍區遊行的目的地為高鐵西九龍站，港鐵宣布為維持車站及高鐵列車運作暢順，西九龍站於明日只供持當天有效車票或購票憑證及旅遊文件的乘客經進入車站；而除D及K出口將分別開放予乘客進入及離開車站外，其他出入口將會關閉。而網上購票、電話熱綫購票系統等將於明日中午12時起暫停售賣明天由香港西九龍站出發或到港的車票。

港鐵宣布明日西九龍站的安排。（胡家欣攝）

港鐵宣布，香港西九龍站於明日只供持當天有效車票或購票憑證及旅遊文件的乘客經D入口進入。經網上或電話購買高鐵車票的乘客，需要出示相關訂單編號以供查核。同時，車站保安人員會在乘客進入車站前檢查其行李。

而西九龍站的票務處和售票機將於明天暫停售票服務，至於網上購票系統、電話熱綫購票系統及指定票務代理的售票服務則將於明天中午12時起暫停售賣明天由香港西九龍站出發或到港的車票。

而出入口方面，車站D出入口將維持開放，只供乘客進入車站，而K 出入口則只供乘客離開車站。至於其他出入口將會由車站開始運作起全日關閉；所有車輛出入口，包括的士站、停車場及上落客區的出入口同樣將會由車站開始運作起全日關閉。

港鐵公司提醒，非持有當天有效車票/購票憑證人士將不能於明日進入香港西九龍站，並為行程預留充裕時間及從指定D 出入口進入車站。乘客亦可考慮乘搭城際直通車、東鐵綫經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或選乘其他跨境

交通工具。港鐵會向打算重新安排行程或退回於明日出發車票的乘客提供協助。