【九龍區大遊行】高鐵西九龍站周日只設出入口各一　其他全日關閉

網民發起明日（7日）由尖沙咀遊行至車站高鐵西九龍站，港鐵今日（6日）近午夜宣佈，明日將設特別安排，乘客只能由地面 D 出入口進入車站，而離開車站乘客則入須經 K 出入。港鐵表示，這是為維持車站及高鐵列車運作暢順，經與相關政府部門協商並獲其同意後落實，將於明日香港西九龍站開始運作起實施。 另有傳車站內已撤走手推車、欄杆；車站一旦完全關閉，列車上的乘客將會被原車送返回最近開放的高鐵站。《香港01》已向港鐵查詢。

西九龍高鐵站周六（6日）有警員巡邏。（梁煥敏攝）

乘客必須由地面車站D出入口進入車站。（港鐵圖片）

乘客必須由車站L1層K出入口離開車站。（港鐵圖片）

高鐵西九龍站周日開始運作起實施下列特別安排

• 車站 D 出入口將維持開放，只供乘客進入車站，而 K 出入口則只供乘客離開車站 ； • 香港西九龍站其他出入口將會由車站開始運作起全日關閉； • 香港西九龍站所有車輛出入口，包括的士站、停車場及上落客區的出入口將會由車站開始運作起全日關閉； • 接駁香港西九龍站的柯士甸站 B4、C 和 D4 出入口將會由車站開始運作起全日關閉； • 香港西九龍站於七月七日只供持當天有效車票／購票憑證及旅遊文件的乘客經指定入口進入。經網上或電話購買高鐵車票的乘客，請出示相關訂單編號以供查核； • 香港西九龍站的票務處和售票機將於明天暫停售票服務，至於網上購票系統、電話熱綫購票系統及指定票務代理的售票服務則維持正常； • 香港西九龍站的車站商店只會維持有限度服務，餐飲服務將暫停營業。

港鐵提醒市民，非持有當天有效車票或購票憑證人士，將不能於明日進入西九龍站，乘搭高鐵的乘客應使用公共交通工具前往西九龍站，並為行程預留充裕時間及從指定D出入口進入車站。乘客亦可考慮乘搭城際直 通車、東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或選乘其他跨境交通工具；港鐵會向打算重新安排行程或退回於明日出發車票的乘客提供協助。

傳車站內已撤走手推車、欄杆​

另外，發布港鐵消息的MTRiders指出，西九龍站內的車站已收起一切不能固定在地上或牆上的擺設和設備，包括但不限於流動式欄杆（Tensabarrier）、播放乘客資訊的電視架、違禁品展示櫃等，所有流動式欄杆已被鐵馬取代；車站亦已收起所有行李手推車；部分對正出口的座椅亦已被拆除；車站一旦完全關閉，列車上的乘客將會被原車送返回最近開放的高鐵站。