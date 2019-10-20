陳茂波：持續暴力拖延海外商界投資計劃　需作「以防萬一」的準備

財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌，透露剛於智利及美國出席國際會議，有海外商界代表關注香港的治安問題，暴力事件和對基建的破壞拖延他們的投資計劃。 陳茂波稱，已向外界表明政府會盡力制止暴力，申明《基本法》中對香港資金自由流動及進出的承諾，以及政府會極力維護「一國兩制」全面和有效落實，但商界代表仍指出，持續的社會動盪和暴力衝擊，使他們對香港的前景非常擔憂，表示暴力衝擊情況繼續下去，他們不得不考慮作以防萬一的準備。

陳茂波於美國華盛頓，以中國代表團成員身分出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波在題為「屋漏逢夜雨」的網誌中提及，到訪智利聖地亞哥出席亞太區經濟合作組織（APEC）財長會議；其後轉赴美國華盛頓，以中國代表團成員身分出席國際貨幣基金組織（國基會）及世界銀行集團年會，途中短暫停留紐約。期間陳曾與政府官員、聯儲局官員、智庫、評級機構、基金經理及商界代表會面。

他指，各方近乎一致共識是環球經濟繼續同步放緩，若貿易磨擦、地緣政治局勢等一旦轉差，環球經濟下行壓力將會更大。中美貿易磋商據報有積極進展，陳茂波形容讓各國的官員及商界人士感到鼓舞。

陳茂波引述國基會提及，全球約七成的經濟體已採取寬鬆貨幣政策應對，陳認為，與特區政府一直強調適時推出「逆周期」措施不謀而合，目的是要抵禦今次全球經濟下行的風浪。近日社會事件打擊運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等行業，陳稱子粥近月公布共約620億元的紓困措施之外，政府正研究推出第三輪紓緩措施，冀能減輕相關行業面對的壓力。

海外商界擔憂港治安 稱暴力衝擊拖延其投資計劃

陳茂波透露曾與海外各界人士說明香港局勢，他形容對近月針對機場及鐵路的堵塞、破壞，街頭一再發生的暴力襲擊，都令外界關注香港的治安問題。不少商界代表坦言，香港的獨特位置和優勢提供很多投資及發展機會，但暴力事件和對基建的破壞令他們擔憂，拖延了他們的投資計劃。

陳茂波表示，已向其說明本港情況，包括政府會盡力制止暴力，同時申明《基本法》中對香港資金自由流動及進出的承諾，以及政府會極力維護「一國兩制」全面和有效落實，他稱香港的制度優勢和核心競爭力，仍然保持，並獲得許多國際機構所肯定。

雖然商界代表表示對此仍具信心，但持續的社會動盪和暴力衝擊，使他們對香港的前景非常擔憂，表示暴力衝擊情況繼續下去，他們不得不考慮作以防萬一的準備。