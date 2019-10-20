【10.20遊行】紅十字會於中港城、西九設急救站　籲各方冷靜克制

民陣原定今日（10月20日）發起九龍區大遊行，惟遭警方反對且上訴失敗，而部分民主派人士則以個人身份繼續發動遊行。香港紅十字會表示，今日將於中港城正門、西九總部設急救站，同時再次呼籲各方保持冷靜和克制。

香港紅十字會表示，對於社會上日益嚴重的暴力事件對個人生命健康所造成的傷害，深感憂慮和難過，並再次呼籲各方保持冷靜和克制，以人道立場尋求解決方法去處理當前問題，避免事件繼續對各方人士、特別是並無直接參與衝突事件的人士造成傷害。

而為回應社會需要，會方將於今天（10月20日）在尖沙咀、西九龍和設急救站，明日（10月21日）、即「7.21元朗白衣人無差別襲擊事件」3個月當日，於元朗設立急救站，並繼續為任何有需要人士提供心理支援服務「Shall We Talk」，強調以上服務均向任何有需要人士開放，所有服務使用者的個人資料及對話內容均會保密。

▼7.21元朗黑夜事件▼

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香港紅十字會續指，自六月中起，持續為受社會事件影響的人士提供急救及心理支援服務，至今已服務近2,000人。會方一直堅持國際紅十字與紅新月運動的基本原則，以救助有需要人士為首要考慮，不受其背景或政治立場影響，亦不參與有關政治、種族、宗教或意識形態的爭論。

香港紅十字會急救服務

服務日期︰10月20日（星期日）

服務時間：下午一時至晚上八時

服務地點：尖沙咀廣東道33號中港城正門位置 及 西九龍海庭道19號香港紅十字會總部

服務日期︰10月21日（星期一）

服務時間：下午三時至晚上十一時半

服務地點：元朗YOHO MALL形點I 商場內中港巴士休息室

香港紅十字會心理支援服務 “Shall We Talk”

WhatsApp︰5164 5040/ Telegram︰@hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）