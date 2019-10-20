【10.20交通消息】港鐵荃灣綫多站停駛　元朗站周一下午2時關站

民陣原定今日於尖沙咀舉行大遊行，雖遭警方反對，但仍有政黨人士稱以個人身份舉辦遊行，原定路線為梳士巴利花園至西九高鐵站。 港鐵公布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，柯士甸站、尖沙咀站由今日（20日）中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站。 隨着衝突升級，港鐵下午起宣布多個車站關閉，列車飛站。而多條巴士線亦受影響，停駛或改道。

+ 5 + 4 + 3

【23:55】九巴表示，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務

N41X

路線改道

N118

往九龍方向：不停拔萃女書院至塘尾道

往港島方向：不停太子站至理工大學八期

N122 / N171

往九龍方向：不停拔萃女書院至楓樹街

往港島方向：不停太子站至理工大學八期

N216

往紅磡方向：不停勵德街至碧街

往油塘方向：不停旺角長沙街至亞皆老街中電

N241

往紅磡方向：不停太子站至碧街

往青衣方向：不停眾坊街至福華街休憩公園

N271 / N281

往新界方向：不停旺角長沙街至亞皆老街中電

N283

往新界方向：不停旺角長沙街至銘基書院

N287 / 271S

往新界方向：不停旺角長沙街至旺角道

N293

改以九龍醫院為循環點

往旺角方向：不停太子站至旺角東站

往尚德方向：不停旺角東站至旺角站

270S

往新界方向：不停碧街至銘基書院

293S

往旺角方向：不停太子站至旺角道

往坑口方向：暫停服務

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【23:30】新巴城巴表示，城巴 B5 及 W1 號線暫停服務，另21 條日間路線及9條通宵路線需改道行駛。

暫停路線：B5, W1

改道路線（日間）：20, 102, 104, 112, 118, 171, 701, 701A, 701S, 702, 796C, 796P, 904, 905, 970, 971, 970X, A20, A21, E21, E21A

改道路線（通宵）：N21, N21A, N23, N118, N122, N171, N796, NA20, NA21

【23:15】九巴表示，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

深宵服務

N41X

暫停服務

N118

往九龍方向：不停拔萃女書院至塘尾道

往港島方向：不停太子站至理工大學八期

N122 / N171

往九龍方向：不停拔萃女書院至楓樹街

往港島方向：不停太子站至理工大學八期

N216

往紅磡方向：不停勵德街至碧街

往油塘方向：不停旺角長沙街至亞皆老街中電

N241

往紅磡方向：不停太子站至碧街

往青衣方向：不停眾坊街至福華街休憩公園

N271 / N281

往新界方向：不停旺角長沙街至亞皆老街中電

N283

往新界方向：不停旺角長沙街至銘基書院

N287 / 271S

往新界方向：不停旺角長沙街至旺角道

N293

改以九龍醫院為循環點

往旺角方向：不停太子站至旺角東站

往尚德方向：不停旺角東站至旺角站

270S

往新界方向：不停碧街至銘基書院

293S

往旺角方向：不停太子站至旺角道

往坑口方向：暫停服務

日間服務

重開服務：5, 5C, 6D, 8A, 8P, 12A, 13X, 14X, 24, 26, 28, 98D, 213X, 215X, 219X, 260X, 270B, 280X, 268B, 269B, 296D

暫停服務：

2, 2B, 2E, 2F, 5A, 6, 6C, 6F, 8, 12, 18, 31B, 32, 35A, 36B, 41, 41A, 42, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 86C, 87B, 110, 203C, 208, 268X, 286X, 287X, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 7, 9, 10, 11, 13D, 14, 16, 24, 27, 30, 30X, 33A, 36A, 37, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 68X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 113, 117, 118, 171, 203E, 214, 213D, 234X, 238X, 265B, 270A, 271, 281A, 296C, 296C

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【23:10】港鐵表示，經審視復修工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，周一(21日)港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。另外，西鐵綫元朗站會於下午二時起臨時關閉，請乘客預早計劃行程及考慮使用其他交通工具。

翻查資料，有網民發起於周一晚上七時，到元朗站靜坐紀念「7.21」事件三個月，未知港鐵提早關站決定是否有關。

【22:50】新巴城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，20條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：20, 102, 104, 112, 118, 171, 701, 701A, 702, 796C, 796P, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【22:30】九巴表示，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

重開服務：

5, 5C, 6D, 8A, 8P, 12A, 13X, 14X, 24, 26, 28, 98D, 213X, 215X, 219X, 260X, 270B, 280X, 268B, 269B, 296D

暫停服務：

2, 2B, 2E, 2F, 5A, 6, 6C, 6F, 8, 12, 18, 31B, 32, 35A, 36B, 41, 41A, 42, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 86C, 87B, 110, 203C, 208, 268X, 286X, 287X, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 7, 9, 10, 11, 13D, 14, 16, 24, 27, 30, 30X, 33A, 36A, 37, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 68X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 113, 117, 118, 171, 203E, 214, 213D, 234X, 238X, 265B, 270A, 271, 281A, 296C, 296C

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

乘客如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁 www.kmb.hk ，查閱個別有關路線資訊。

【21:40】新巴城巴表示，因應道路情況，4條路線暫停服務，19條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, H2, W1

改道路線：20, 102, 104, 112, 118, 171, 702, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【20:50】新巴城巴宣布，因應道路情況，4條路線暫停服務，19條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, H2, W1

改道路線：20, 102, 104, 112, 118, 171, 702, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

+ 5 + 4 + 3

【20:30】九巴宣布，因應九龍西一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

重開服務：

6D, 8A, 8P, 24

暫停服務：

2, 2B, 2E, 2F, 5A, 6, 6C, 6F, 7, 8, 12, 12A, 18, 31B, 32, 35A, 36B, 41, 41A, 42, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 86C, 87B, 110, 203C, 208, 268X, 270B, 280X, 286X, 287X, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 9, 10, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 24, 26, 27, 28, 30, 30X, 33A, 36A, 37, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 68X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 113, 117, 118, 171, 203E, 214, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 271, 281A, 296C, 296C, 296D

【20:20】新巴城巴宣布，因應道路情況，新巴城5條路線暫停服務，21條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, H1, H2, W1

改道路線：20, 88R, 102, 104, 112, 118, 171, 702, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, E21, E21A

【19:50】新巴城巴宣布，因應道路情況，6條路線暫停服務，22條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, A20, H1, H2, W1

改道路線：20, 88R, 102, 103, 104, 112, 113, 118, 171, 702, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, E21,E21A

【19:30】九巴宣布，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務：

2, 2B, 2E, 2F, 5A, 6, 6C, 6D, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 12, 12A, 18, 24, 31B, 32, 35A, 36B, 41, 41A, 42, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 86C, 87B, 103, 110, 203C, 208, 268X, 270B, 280X, 286X, 287X, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 9, 10, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 26, 27, 28, 30, 30X, 33A, 36A, 37, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 68X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 113, 117, 118, 171, 203E, 214, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 271, 281A, 296C, 296C, 296D

+ 5 + 4 + 3

【18:55】新巴城巴表示，6條路線暫停服務，21條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, A20, H1, H2, W1

改道路線：20, 88R, 102, 103, 104, 112, 113, 118, 171, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, E21, E21A

【18:20】新巴城巴表示，9條路線暫停服務，23條路線需改道行駛。

城巴 107、170、171 及 973 號線今日晚上9時起由總站開往九龍的班次，途經海洋公園巴士站，方便乘客由海洋公園返市區。今日城巴B5號線由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為晚上10時15分及10時 30分。

暫停服務路線：701, 701A, 702, A20, H1, H2, W1

改道路線：20, 88R, 102, 103, 104, 110, 112, 113, 117, 118, 171, 796C, 796P, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21,E21, E21A

+ 5 + 4 + 3

【18:25】九巴宣布，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務：

1, 2, 2B, 2D, 2E, 2F, 3C, 5A, 6, 6C, 6D, 6F, 7, 7B, 8, 8A, 8P, 10, 11K, 12, 12A, 18, 24, 30X, 31B, 32, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42, 44, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 86C, 87B, 103, 110, 113, 203C, 203E, 208, 238X, 268X, 270B, 280X, 286X, 287X, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 9, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 26, 27, 28, 30, 33A, 36A, 42A, 52X, 58X, 59X, 68X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 271, 281A, 296C, 296C, 296D

【18:05】港鐵宣布，為保障乘客及員工安全，樂富站需要關閉。

+ 5 + 4 + 3

【17:50】新巴城巴宣布，因應道路情況，7條路線暫停服務，23條路線需改道行駛。

暫停服務路線：

701, 701A, A20, E21, E21A, H2, W1

改道路線：

20, 102, 103, 104, 110, 112, 117, 118, 171, 702, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, A22, E22, E23, E23A

【17:24】港鐵指，目前需要關閉或停止服務的港鐵車站：

荃灣綫：(美孚站)、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站)、(中環站)

觀塘綫：(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)

西鐵綫：柯士甸站、尖東站

機場快綫：(九龍站)、(青衣站)、博覽館站

( )為服務多於一條鐵路綫的車站

【17:21】港鐵宣布，由於有人進入長沙灣破壞車站設施，列車不停長沙灣站。而港鐵公司經過風險評估後，為保障乘客及員工的安全，現時荃灣綫服務調整如下：

荃灣站來往荔景站，維持服務。荔景來往中環站，暫停服務，相關車站會關閉。港鐵呼籲乘客預早計劃行程及考慮使用其他交通工具。

【17:10】港鐵宣布，由於荔枝角站有出入口被人投擲燃物品，為保障乘客及員工的安全，現時列車不停荔枝角站，荔枝角站亦已關閉。

+ 5 + 4 + 3

【17:20】九巴公布，因應九龍西一帶最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務：

2, 2B, 2D, 2E, 2F, 3C, 5A, 6, 6C, 6D, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 10, 12, 12A, 18, 24, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 41A, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 80, 80M, 81C, 85, 85A, 85B, 85X, 86, 86A, 86C, 87B, 87D, 89, 89B, 103, 110, 113, 170, 182, 203C, 203E, 208, 234X, 238X, 265B, 268X, 270A, 270B, 271, 280X, 281A, 281M, 286X, 287X, 887, 904, 905, 914, W2

路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 9, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 26, 27, 28, 30, 38A, 40, 81, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 213D, 213X, 215X, 219X, 260X, 268B, 269B, 296C, 296C, 296D

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【17:05】因應道路情況，新巴城巴6條路線暫停服務，27條路線需改道行駛。

暫停服務路線：182, 701, 701A, A20, H2, W1

改道路線：20, 22, 102, 103, 104, 110, 112, 117, 118, 170, 171, 702, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, A22, E21, E21A, E22, E23, E23A

【17:00】九巴宣布，因應九龍西一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

暫停服務

2, 2B, 2D, 2E, 2F, 3C, 5A, 6, 6C, 6D, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 10, 12, 12A, 18, 24, 41, 41A, 42, 45, 46, 60X, 63X, 66X, 67X, 69X, 72X, 80M, 81C, 85X, 86, 86A, 86C, 87B, 87D, 103, 110, 113, 170, 182, 203C, 203E, 208, 268X, 270A, 271, 280X, 281A, 281M, 286X, 287X, 887, W2

路線改道

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 9, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 68X, 81, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 296C, 270B, 296C, 296D, 904, 905, 914

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【16:50】新巴城巴宣布，因應道路情況，5條路線暫停服務，26條路線需改道行駛。

城巴 107、170、171 及 973 號線今日晚上9時起由總站開往九龍的班次，途經海洋公園巴士站，方便乘客由海洋公園返市區。今日城巴 B5 號線由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為晚上10 時 15 分及 10 時 30 分。

暫停服務路線：

701, 701A, A20, H2, W1

改道路線：

20, 102, 103, 104, 110, 112, 117, 118, 170, 171, 182, 702, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, A22, E21, E21A, E23, E23A

【16:20】九巴公布最新服務安排：

暫停服務：

2, 2E, 5A, 6, 6C, 6F, 7, 8, 12, 18, 41A, 63X, 203C, 208, 268X, 887, W2



路線改道：

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 8A, 8P, 9, 10, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 24, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 35A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 81C, 87D, 92R, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 110, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 270B, 271, 281A, 280X, 287X, 296C, 296D, 904, 905, 914



其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【16:15】新巴/城巴宣布，因應道路情況，4條路線暫停服務，22條路線需改道行駛。

其中，城巴 107、170、171 及 973 號線今日下午9時起由總站開往九龍的班次，途經海洋公園巴士站，方便乘客由海洋公園返市區。今日城巴 B5 號線由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午 10 時 15 分及 10 時 30 分。

暫停服務路線：701, 701A, A20, W1

改道路線：20, 102, 104, 110, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, 973, A21, A22, E21, E21A, E23, E23A

+ 5 + 4 + 3

【16:10】九巴宣布，因應油尖旺一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

暫停服務

2, 2E, 5A, 6, 6C, 6F, 7, 8, 12, 18, 63X, 203C, 268X, W2

路線改道

1, 1A, 2A, 2X, 3C, 5, 5C, 7, 9, 11, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 24, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 35A, 36B, 37, 41A, 42A, 44, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 81C, 87D, 93K, 95, 98C, 98D, 102, 104, 112, 117, 118, 203E, 213D, 213X, 215X, 219X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 270A, 270B, 271, 281A, 280X, 287X, 296C, 296D

其餘九龍區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能查詢，亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk ，查閱個別有關路線資訊。

【15:55】港鐵指，由於多個車站被破壞及縱火，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，下列車站已暫時關閉，列車亦不停有關車站：

• 荃灣綫： 尖沙咀至太子站；

• 觀塘綫：油麻地至太子站；

• 西鐵綫： 尖東站及柯士甸站

目前已關閉或停止服務的港鐵車站：

荃灣綫：(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、佐敦站、尖沙咀站

觀塘綫：(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)

西鐵綫：柯士甸站、尖東站

機場快綫：(九龍站)、(青衣站)、博覽館站

( )為服務多於一條鐵路綫的車站

+ 9 + 8 + 7

【15:08】港鐵宣布，由於油麻地站及尖東站有出入口被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工的安全，現時列車不停這兩車站。

【15:00】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴3條路線暫停服務，22條路線需改道行駛。

暫停服務路線：701, 701A, W1

改道路線：20, 102, 104, 110, 112, 117, 118, 171,904, 905,914, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22,E21, E21A,E23, E23A

【14:45】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，19條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：20, 102, 110, 112, 117, 118, 171, 914, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22,E21, E21A,E23, E23A

【14:45】九巴表示，因應油尖旺一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

暫停服務：2, 5A, 6, 7, 8, 18, 63X, 203C, W2

路線改道：1, 1A, 3C, 5, 5C, 7, 9, 13D, 13X, 14, 14X, 16, 24, 26, 27, 28, 35A, 26B, 37, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 6X, 68X, 69X, 72X, 81C, 87D, 93K, 95, 98D, 102, 104, 112, 117, 118, 203E, 213D, 213X, 215X, 219X, 260X, 268B, 268X, 269B, 270A, 271, 281A, 280X, 287X, 296C, 296D

【14:15】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，11條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：110, 914, 970, 970X, 971, 973, A20, A21, A22, E23, E23A

【14:14】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道(尖沙咀天星碼頭方向)

-九龍公園徑

-彌敦道(介乎佐敦道至梳士巴利道)

-廣東道(介乎佐敦道至梳士巴利道)

-佐敦道(介乎廣東道至彌敦道)



受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

+ 6 + 5 + 4

【13:56】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道(尖沙咀天星碼頭方向)

-九龍公園徑

-彌敦道(介乎佐敦道至梳士巴利道)



受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

【13:35】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，7條路線需改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：110, 973, A20, A21, A22, E23, E23A

【13:30】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：

路線改道

1, 1A,2, 5, 5C, 6, 7, 8, 8A, 8P, 9, 12, 13X, 14X,26, 28, 35A, 41A, 208, 234X, 81C, 87D, 110, 203C, 213X, 219X, 215X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 280X, 281A, 296D

【13:20】港鐵表示，由於信號故障，以下往來香港西九龍站的列車車次將會取消。乘客可在30天內到香港西九龍站辦理退票。

香港西九龍站往來內地的車次 : G5842, G5841, G5844, G5843, G5846, G5845, G5848, G5847, G5632, G5633, G5808, G5807, G5810, G5809, G5634, G5635

【13:20】新巴表示，因應道路情況，新巴城巴H1及973號線需改道行駛。

【13:16】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-梳士巴利道下行車道(尖沙咀天星碼頭方向)

受影響的巴士及專線小巴路線須改道行駛。

中午12:30，數百名穿黑衣、戴口罩市民已到達尖沙嘴梳士巴利花園，地上放有「香港警察蓄意謀殺」黑色直幡。（勞敏儀攝）

【12:40】九巴表示，因應尖沙咀及佐敦一帶最新交通情況，部份路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

【12:15】運輸署表示，為配合警方的人群及交通管理安排，尖沙咀及佐敦的主要道路在今天(10月20日)或需在短時間內臨時封閉。公共交通路線將需調整服務/暫停服務，而區內停車場及酒店的車輛出入亦會受影響。

【09:00】港鐵今日宣布，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，柯士甸站、尖沙咀站由中午12時起暫時關閉，列車亦不停有關車站；同樣基於安全考慮，其他車站或其部份出入口可能隨時關閉，而未能預早通知。



港鐵請乘客預早計劃行程。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

10月20日，機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。(資料圖片/余俊亮攝)

【08:30】機場快綫列車於下午1時起只來往機場及香港站，直至全日服務結束。九龍站市區預辦登機服務，中午12時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

此外，因個別輕鐵車站設施及信號系統被破壞而需要較長的復修時間，服務調整如下：

．輕鐵路綫705在天水圍區需改道行駛

．輕鐵路綫751往天逸方向在坑尾村站開出後會改經天耀站；往友愛方向則維持正常路綫

．751綫在屯門區不停友愛站

所有輕鐵路綫將維持每15至20分鐘一班。