【10.20示威】消防處譴責有人阻礙、截查消防救護車輛　不能接受

反修例風波持續超過四個月，民陣原擬於今（20日）發起九龍遊行，雖未獲警方發出不反對通知書，但仍有大批示威者自發參與遊行。下午起多處發生警民衝突，有示威者於九龍多處縱火。消防處晚上於Facebook發聲明，嚴厲譴責有人在今日的聚眾活動中，截查及阻礙消防及救護車輛執行職務，形容行為完全不能接受。 另外，消防處又澄清，今早在尖沙咀處理一宗緊急救護服務，因事件涉及襲擊，召喚警方處理。而警務人員登上車牌為A494的救護車後，確認毋須陪同傷者送院，已離開救護車。

旺角小米店焚毀，消防到場後救熄。（張浩維攝）

消防處今天晚上於Facebook發聲明，嚴厲譴責有人在今日的聚眾活動中，截查及阻礙消防及救護車輛執行職務，形容行為完全不能接受。消防處又指，滅火救援及緊急救護工作爭分奪秒，稍有延誤將危及巿民生命及財產，強烈呼籲有關人士，立即停止該等極不負責任行為。

消防處譴責有人阻礙消防、救護車輛。（消防處fb )

另外，今早網上流傳一張圖片，有數名防暴警疑由救護車中走出。消防處澄清，今早在尖沙咀麼地道處理一宗緊急救護服務，因事件涉及襲擊，救護人員召喚警方到場處理。而警務人員登上車牌為A494的救護車後，確認無需陪同傷者送院，遂離開救護車，讓救護人員將傷者送院治理。