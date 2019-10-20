【10.20遊行】民陣強烈譴責警向清真寺射顏色水　要求警務處道歉

社會新聞
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民陣原定今日（20日）發起九龍遊行，最終未獲警方批出不反對通知書，但仍有大批示威者上街。

在遊行結束後，大批示威者在尖沙咀一帶徘徊，並於尖沙咀警署外與警方發生衝突，警方清場時使用水炮車，水柱一度射向清真寺方向，閘內地上一片藍色，清真寺外亦有人士被射中跌倒。民陣傍晚發聲明，強烈譴責警方使用水炮車向清真寺發射顏色水的行為，強調《基本法》和《人權法》應保護宗教場所的完整和安全，認為香港警察的行徑違背了國際準則，要求警務處道歉。

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聲明指，下午約4時30分香港警察的水炮車在清場時途經彌敦道，其後向九龍清真寺用藍色水射擊，清真寺和寺外人群包括印度協會前主席 Mohan Chugani、融樂會香港成員、多位市民及立法會議員譚文豪等，都被射中，目前正前往醫院驗傷。

民陣對因保護清真寺而受傷的人表示深切慰問，並強烈譴責警方行徑，並要求警務處處長向九龍清真寺、各宗教群體以及香港社會道歉。

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民陣：警方非第一次侮辱及污衊宗教

聲明強調，香港的《基本法》和《人權法》是按國際標準，應該保護宗教場所的完整和安全，民陣認為香港警察的行徑違背了國際準則，也反映了香港警察的野蠻。民陣亦提及此次以藍色水噴向清真寺，並非香港警察第一次在大型公眾集會中侮辱及輕蔑宗教，聲明指，早在6月12日立法會外，就曾有警員對在場牧師出言不遜，「叫耶穌落嚟見我哋」。

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