休班警長涉在小巴胸襲少女　事主稱在「釣魚」　覺遭人摸胸側數次

五旬休班男警長涉在小巴胸襲前排的17歲少女，他否認一項非禮罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院開審。事主X在屏風後供稱，當時她頭正挨著窗邊鐵通睡覺，期間感覺到有人摸她胸側兩至三次。X稱曾與被告對視，他企圖下車遭X父親阻止及報警。辯方質疑X當時是熟睡而非打瞌睡，不肯定是否有人摸她，惟X稱自己當時是「釣魚」，期間有醒過。X一度情緒激動，裁判官需要休庭讓她平復心情。

被告林忠榕在西九龍裁判法院否認在小巴上非禮17歲少女。(資料圖片)

被告林忠榕，54歲，否認於今年5月3日在駛經荃灣青山公路的小巴上，非禮女事主X。

事主稱覺被摸胸側3次

X在屏風後作供稱，當晚她與家人在佐敦區用餐後乘搭小巴返屯門，X乘搭單人位的第一個，父母坐於她旁的雙人位，被告則坐於X的後方單人位。X在車上打瞌睡，頭挨著窗邊的鐵通，期間感覺到有人摸她胸側兩至三次。X向後望並與被告對視一秒後，被告隨即合上眼。

聽到被告曾表示飲醉酒

X向旁邊的父親投訴，X父即質問被告：「做咩摸我個女。」被告不斷否認及企圖下車，遭X父親阻止及報警，X稱聽到被告曾表示飲醉酒。

辯方質疑X是熟睡而非打瞌睡，證供與庭上作供有出入。X承認在錄口供時只提及自己「睡著」，庭上強調自己當時是「釣魚」，斷斷續續地睡，期間有醒過。其衫袖首次遭觸碰，她以為是風吹起，其後感受到是人手，才確認遭非禮。X期間一度情緒激動，裁判官讓她休息平復心情。

案件編號：WKCC2937/2019