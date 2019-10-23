【陳同佳出獄．直擊】出獄道歉願赴台自首　乘私家車進入私人屋苑

陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎一案，觸發特區政府修訂《逃犯條例》，最終引發6月至今連串大型示威，爆發自回歸以來最嚴重的警民衝突，至今仍未完全平息。陳同佳日前致函行政長官林鄭月娥，表示願意自行前往台灣投案，惟台灣方面一度表示拒絕陳同佳入境台灣，後來則轉為要求港府同意台灣派檢警到香港押解陳到台灣，港府深夜發文拒絕台方要求。 陳同佳今日（23日）早上9時在壁屋監獄刑滿出獄，他在牧師管浩鳴陪同下向傳媒發言，向潘曉穎家人和香港人致歉，並兩度鞠躬道歉。陳同佳其後乘管浩鳴座駕離開，大批傳媒採訪車及電單車尾隨。

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【09:38】陳同佳的座駕駛入九龍一私人屋苑後離開傳媒視線範圍，大批傳媒在閘外等待。

【09:22】陳同佳乘管浩鳴座駕離開，二人初時曾在車內有對談，大批傳媒採訪車及電單車尾隨。陳同佳在車內神情較緊張。

【09:12】大批傳媒派出車輛尾隨陳同佳的座駕離開。

【09:08】被問到還有無說話想講，陳同佳表示，想多謝自己的父母一直不離不棄，最後指「對於社會、對香港人，我只能，對唔住，希望各位原諒，希望畀個機會我。」面對傳媒提問，包括有無買台灣機票、有無感到被利用為「政治籌碼」、何時去台灣、是否支持修例等，陳同佳再次鞠躬後，多次表示「對唔住」便在管浩鳴陪同下，登上管浩鳴座駕離去。陳同佳見傳媒時神情平靜。

【09:02】 陳同佳步出監獄，在管浩鳴的白色座駕先停下，接受傳媒拍攝， 陳同佳無戴口罪罩或遮蔽樣貌，首先鞠躬，然後表示︰「因為我自己做了些無可挽救的錯事，為他們帶來好大的傷痛、痛苦，我自己的內心受責備、受譴責，所以我願意為自己的衝動，犯下的錯事，返去台灣自首，服刑受審，希望她的家人能稍稍放下釋懷，令到曉穎安息。」

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【09:00】 牧師管浩鳴的白色座駕抵達，管浩鳴已下車等待。陳同佳步出監獄見傳媒。

【08:35】《環球時報》專訪協助陳同佳的牧師管浩鳴，「希望台灣當局、法官給他一個重新做人的機會。」他又指，陳同佳得知被拒絕入境台灣後，「他覺得很無奈，肯定是不太開心。」

【08:24】台灣內政部次長陳宗彥回應港府深夜的聲明，表示由於台方必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記禁止網簽，必須臨櫃申請，並非限制其入境。陳宗彥表示，如果陳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境。然而所謂陳出獄後將投案一事，至今仍屬港府片面宣稱，卻從未告知陳將如何來台，相關情形台方也在持續了解中並準備就緒，一切依照法定程序辦理。

【08:12】懲教署派出數十名職員到監獄門外維持秩序

【08:00】陳同佳預料今早出獄，壁屋監獄門外已有數十名記者在大門外守候，附近的行人天橋以及對面馬路也有傳媒在場。警方已派員到場維持秩序並架設鐵馬。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎，並將屍體帶到台北捷運竹圍站外的公園草叢棄屍。（資料圖片）

陸委會昨日致函港府，指港方由於各種政治理由，無意為受害的香港市民伸張正義，故台灣方面選擇在陳同佳為另案服刑的執行期滿後處理；信中同時要求港府同意台方明日派檢警來港押解陳同佳。

陸委會發言人強調「香港不辦，我們來辦」，指案發後台灣政府的立場明確，要還給死者家屬公道，相信是台港民眾期待，希望港方能依照先前承諾，將相關在港的卷證資訊，提供予檢警人員攜回。

台灣蔡英文總統昨日批評港府不願意實施管轄權，但台灣沒有排除管轄權，她認為案件需要有雙方政府合作，才能讓審判得到最完整的成果。

港府今日（23日）凌晨發聲明，表示台灣執法當局在香港沒有執法權，台灣打算派員來港等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。聲明又指，台灣提出以司法協助來處理陳案只屬借口，與自願自首無關，並強烈反對台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀。