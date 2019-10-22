【陳同佳出獄】在囚期間文靜話少　父母常探望　赴台自首方案未明

陳同佳涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎後潛逃回港，其後因洗黑錢罪被判入獄29個月，扣減還柙日數及在囚期間行為良好可獲扣除三分一刑期後，料明天早上（22日）在壁屋懲教所刑滿出獄。 據了解，陳同佳在囚期間表現較文靜說話較少，其父母經常到院所探望，陳同佳在囚期間接受了基督教洗禮。港府於18日收到陳同佳來信表示願在出獄後赴台灣自首，惟台灣認為應循司法互助機制處理該案，據台媒報道，陳同佳目前已被台灣當局移民署註記管制，即無法自行赴台灣，惟台灣當局今日發函予港府，要求同意台方明日派警到港押解陳同佳。出獄後即恢復自由身的陳同佳，其去向備受關注。

據了解，陳同佳在囚期間表現較文靜少話，其父母有經常帶來書本探望兒子，陳同佳在囚期間有參與過基督教活動。勸服陳同佳自首的香港聖公會教省秘書長管浩鳴於本月18日透露，6個月前開始探望陳同佳，初期感覺陳有忐忑，經過長時間傾談及勸導，對方態度有所改變，並於獄中已接受洗禮，陳的家人亦希望他回台有公平審訊，陳於個多月前決定同意回台自首，希望於前往台灣前，留香港有少許時間與家人相聚。港府同日晚上發新聞稿表示，行政長官林鄭月娥當日已收到陳同佳來信表達自首意願。

陸委會22日發函予港府要求同意台派檢警到港押解

陳同佳雖然自首但亦引起港台之間的司法及政治角力，陳被台灣移民署註記列管，不獲發簽證，難以赴台灣投案。陸委會（22日）表示，已透過台港經濟文化合作策進會發函予香港政府，要求同意台灣明日派檢警到香港押解陳同佳，發言人亦強調「香港不辦，我們來辦」。台灣總統蔡英文今日表示，香港政府「放棄了對自己公民的管轄權」，台灣方面「沒有排除我們的管轄權」，認為需要有雙方政府的合作才能讓審判得到最完整的成果。

據了解，一般而言，刑滿囚犯在出獄前一天，院所高級人員會親自正式通知在囚人士將於翌日獲釋，而在獲釋當天早上，會由懲教職員帶往「指模房」辦理手續，一般程序包括「打指模」及見院所高級人員，了解釋囚有無投訴事項等。之後便領回入獄時交由署方暫管的私人財物，俗稱「包頭」，脫去囚衣換回自己入獄前所穿的衣物後，便會在職員看守下步出院所。